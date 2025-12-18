Dia de Sorte 1154 de hoje (18/12/25); Veja resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1154, resultado de hoje, quinta, 18 de dezembro de 2025 (18/12/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1154 é divulgado hoje, quinta, 18 de novembro de 2025 (18/12/25). O prêmio é de R$ 1,6 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (18/12/25): Concurso 1154

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe: Resultado do Dia de Sorte terça (16/12/25): Concurso 1153

Números da sorte: 19 - 21 - 16 - 18 - 27 - 23 - 15



Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte sábado (13/12/25): Concurso 1152 Números da sorte: 12 - 14 - 16 - 24 - 22 - 10 - 18



Mês da sorte: 02 - Fevereiro Resultado do Dia de Sorte quinta (11/12/25): Concurso 1151 Números da sorte: 21 - 06 - 31 - 03 - 18 - 22 - 24



Mês da sorte: 06 - Junho Resultado do Dia de Sorte terça (09/12/25): Concurso 1150

Números da sorte: 30 - 18 - 10 - 26 - 08 - 11 - 06



Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte sábado (06/12/25): Concurso 1149

Números da sorte: 30 - 09 - 01 - 10 - 17 - 27 - 22



Mês da sorte: 02 - Fevereiro Resultado do Dia de Sorte quinta (04/12/25): Concurso 1148

Números da sorte: 20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23



Mês da sorte: 05 - Maio Resultado do Dia de Sorte terça (02/12/25): Concurso 1147 Números da sorte: 30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10



Mês da sorte: 10 - Outubro Resultados das outras loterias de hoje Resultado da Lotofácil 3566 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Quina 6906 de hoje (18/12/25); prêmio é de R$ 5,5 milhões

Resultado da Timemania 2333 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 68 milhões

Resultado da Mega Sena 2953 de hoje (18/12/25): prêmio é de R$ 58 milhões Como apostar na loteria Dia de Sorte Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”. Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.