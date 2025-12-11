Dia de Sorte 1151 de hoje (11/12/25); Veja resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1151 de hoje (11/12/25); prêmio de R$ 650 milDia de Sorte, Concurso 1151, resultado de hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/25). O prêmio é de R$ 650 mil
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (11/12/25): Concurso 1151
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado do Dia de Sorte hoje (09/12/25): Concurso 1150
- Números da sorte: 30 - 18 - 10 - 26 - 08 - 11 - 06
- Mês da sorte: 07 - Julho
Resultado do Dia de Sorte sábado (06/12/25): Concurso 1149
- Números da sorte: 30 - 09 - 01 - 10 - 17 - 27 - 22
- Mês da sorte: 02 - Fevereiro
Resultado do Dia de Sorte quinta (04/12/25): Concurso 1148
- Números da sorte: 20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23
- Mês da sorte: 05 - Maio
Resultado do Dia de Sorte terça (02/12/25): Concurso 1147
- Números da sorte: 30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10
- Mês da sorte: 10 - Outubro
Resultado do Dia de Sorte sábado (29/11/25): Concurso 1146
- Números da sorte: 06 - 18 - 08 - 04 - 02 - 31 - 29
- Mês da sorte: 05 - Maio
Resultado do Dia de Sorte quinta (27/11/25): Concurso 1145
- Números da sorte: 27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12
- Mês da sorte: 09 - Setembro
Resultado do Dia de Sorte terça (25/11/25): Concurso 1144
- Números da sorte: 13 - 24 - 03 - 11 - 23 - 26 - 05
- Mês da sorte: 03 - Março
Resultado do Dia de Sorte sábado (22/11/25): Concurso 1143
- Números da sorte: 20 - 13 - 07 - 16 - 31 - 08 - 11
- Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte terça (18/11/25): Concurso 1142
- Números da sorte: 23 - 24 - 20 - 30 - 22 - 31 - 28
- Mês da sorte: 05 - Maio
Resultado do Dia de Sorte quinta (13/11/25): Concurso 1141
- Números da sorte: 16 - 09 - 26 - 10 - 01 - 22 - 14
- Mês da sorte: 05 - Maio
Resultado do Dia de Sorte terça (11/11/25): Concurso 1140
- Números da sorte: 15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07
- Mês da sorte: 09 - Setembro
Resultado do Dia de Sorte sábado (08/11/25): Concurso 1139
- Números da sorte: 29 - 28 - 19 - 01 - 30 - 05 - 17
- Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte quinta (06/11/25): Concurso 1138
- Números da sorte: 31 - 27 - 16 - 26 - 10 - 21 - 09
- Mês da sorte: 03 - Março
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Resultados anteriores do Dia de Sorte
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1150, terça, 9 de dezembro (09/12/2025)
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1149, sábado, 6 de dezembro (06/12/2025)
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1148, quinta, 4 de dezembro (04/12/2025)