Dia de Sorte 1153 de hoje (16/12/25); Veja resultado e prêmio

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1153 é divulgado hoje, terça, 16 de novembro de 2025 (16/12/25). O prêmio é de R$ 1,3 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (16/12/25): Concurso 1153
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado do Dia de Sorte sábado (13/12/25): Concurso 1152
- Números da sorte: 12 - 14 - 16 - 24 - 22 - 10 - 18
- Mês da sorte: 02 - Fevereiro
Resultado do Dia de Sorte quinta (11/12/25): Concurso 1151
- Números da sorte: 21 - 06 - 31 - 03 - 18 - 22 - 24
- Mês da sorte: 06 - Junho
Resultado do Dia de Sorte terça (09/12/25): Concurso 1150
- Números da sorte: 30 - 18 - 10 - 26 - 08 - 11 - 06
- Mês da sorte: 07 - Julho
Resultado do Dia de Sorte sábado (06/12/25): Concurso 1149
- Números da sorte: 30 - 09 - 01 - 10 - 17 - 27 - 22
- Mês da sorte: 02 - Fevereiro
Resultado do Dia de Sorte quinta (04/12/25): Concurso 1148
- Números da sorte: 20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23
- Mês da sorte: 05 - Maio
Resultado do Dia de Sorte terça (02/12/25): Concurso 1147
- Números da sorte: 30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10
- Mês da sorte: 10 - Outubro
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
