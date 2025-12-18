Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2333 de hoje (18/12/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2333 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 68 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2333 é divulgado na noite de hoje, quinta, 18 de dezembro de 2025 (18/12/25). Prêmio é de R$ 68 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do Concurso Timemania 2333 é divulgado hoje, quinta, 18 de dezembro de 2025 (18/12/25). Prêmio de R$ 68 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania terça (18/12/25): Competição 2333

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado Timemania terça (16/12/25): Competição 2332

  • 47 - 13 - 50 - 23 - 71 - 17 - 28
  • Time: 29 - Coritiba/PR

Resultado Timemania sábado (13/12/25): Competição 2331

  • 74 - 12 - 63 - 78 - 37 - 71 - 56
  • Time: 55 - Novohorizontino/SP

Resultado Timemania quinta (11/12/25): Competição 2330

  • 31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69
  • Time: 53 - Náutico/PE

Resultado Timemania terça (09/12/25): Competição 2329

  • 75 - 39 - 77 - 36 - 29 - 70 - 61
  • Time: 06 - Aparecidense/GO

Resultado Timemania sábado (06/12/25): Competição 2328

  • 73 - 29 - 59 - 15 - 01 - 49 - 57
  • Time: 47 - Jacuipense/BA

Resultado Timemania quinta (04/12/25): Competição 2327

  • 42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04
  • Time: 09 - Atlético/GO

Resultado Timemania terça (02/12/25): Competição 2326

  • 71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52
  • Time: 71 - São Paulo/SP

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2332, terça, 16 de dezembro (16/12/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2331, sábado, 13 de dezembro (13/12/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2330, quinta, 11 de dezembro (11/12/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar