Timemania 2333 de hoje (18/12/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2333 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 68 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2333 é divulgado na noite de hoje, quinta, 18 de dezembro de 2025 (18/12/25). Prêmio é de R$ 68 milhões
O resultado do Concurso Timemania 2333 é divulgado hoje, quinta, 18 de dezembro de 2025 (18/12/25). Prêmio de R$ 68 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania terça (18/12/25): Competição 2333
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado Timemania terça (16/12/25): Competição 2332
- 47 - 13 - 50 - 23 - 71 - 17 - 28
- Time: 29 - Coritiba/PR
Resultado Timemania sábado (13/12/25): Competição 2331
- 74 - 12 - 63 - 78 - 37 - 71 - 56
- Time: 55 - Novohorizontino/SP
Resultado Timemania quinta (11/12/25): Competição 2330
- 31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69
- Time: 53 - Náutico/PE
Resultado Timemania terça (09/12/25): Competição 2329
- 75 - 39 - 77 - 36 - 29 - 70 - 61
- Time: 06 - Aparecidense/GO
Resultado Timemania sábado (06/12/25): Competição 2328
- 73 - 29 - 59 - 15 - 01 - 49 - 57
- Time: 47 - Jacuipense/BA
Resultado Timemania quinta (04/12/25): Competição 2327
- 42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04
- Time: 09 - Atlético/GO
Resultado Timemania terça (02/12/25): Competição 2326
- 71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52
- Time: 71 - São Paulo/SP
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3566 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6906 de hoje (18/12/25); prêmio é de R$ 5,5 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1154 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 1,6 milhão
- Resultado da Mega Sena 2953 de hoje (18/12/25): prêmio é de R$ 58 milhões
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
>> Resultado da Timemania, Concurso 2332, terça, 16 de dezembro (16/12/25)
>> Resultado da Timemania, Concurso 2331, sábado, 13 de dezembro (13/12/25)
>> Resultado da Timemania, Concurso 2330, quinta, 11 de dezembro (11/12/25)