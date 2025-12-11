Timemania 2330 de hoje (11/12/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2330 de hoje (11/12/25); prêmio de R$ 64 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2330 é divulgado na noite de hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/25). Prêmio é de R$ 64 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (11/12/25): Competição 2330
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado Timemania terça (09/12/25): Competição 2329
- 75 - 39 - 77 - 36 - 29 - 70 - 61
- Time: 06 - Aparecidense/GO
Resultado Timemania sábado (06/12/25): Competição 2328
- 73 - 29 - 59 - 15 - 01 - 49 - 57
- Time: 47 - Jacuipense/BA
Resultado Timemania quinta (04/12/25): Competição 2327
- 42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04
- Time: 09 - Atlético/GO
Resultado Timemania terça (02/12/25): Competição 2326
- 71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52
- Time: 71 - São Paulo/SP
Resultado Timemania sábado (29/11/25): Competição 2325
- 73 - 42 - 11 - 40 - 13 - 66 - 67
- Time: 21 - CAMPINENSE/PB
Resultado Timemania quinta (27/11/25): Competição 2324
- 42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50
- Time: 48 - Juazeirense/BA
Resultado Timemania terça (25/11/25): Competição 2323
- 33 - 60 - 13 - 52 - 65 - 66 - 79
- Time: 62 - Portuguesa/RJ
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3560 de hoje (11/12/25); prêmio de R$ 10 milhões
- Resultado da Quina 6900 de hoje (11/12/25); prêmio é de R$ 1,3 milhão
- Resultado da Mega Sena 2950 de hoje (11/12/25): prêmio é de R$ 38 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1151 de hoje (11/12/25); prêmio de R$ 650 mil
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
