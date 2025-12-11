Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2330 de hoje (11/12/25); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2330 de hoje (11/12/25); prêmio de R$ 64 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2330 é divulgado na noite de hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/25). Prêmio é de R$ 64 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado do Concurso Timemania 2330 é divulgado hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/25). Prêmio de R$ 64 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (11/12/25): Competição 2330

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado Timemania terça (09/12/25): Competição 2329

  • 75 - 39 - 77 - 36 - 29 - 70 - 61
  • Time: 06 - Aparecidense/GO

Resultado Timemania sábado (06/12/25): Competição 2328

  • 73 - 29 - 59 - 15 - 01 - 49 - 57
  • Time: 47 - Jacuipense/BA

Resultado Timemania quinta (04/12/25): Competição 2327

  • 42 - 46 - 73 - 35 - 71 - 07 - 04
  • Time: 09 - Atlético/GO

Resultado Timemania terça (02/12/25): Competição 2326

  • 71 - 56 - 43 - 57 - 26 - 22 - 52
  • Time: 71 - São Paulo/SP

Resultado Timemania sábado (29/11/25): Competição 2325

  • 73 - 42 - 11 - 40 - 13 - 66 - 67
  • Time: 21 - CAMPINENSE/PB

Resultado Timemania quinta (27/11/25): Competição 2324

  • 42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50
  • Time: 48 - Juazeirense/BA

Resultado Timemania terça (25/11/25): Competição 2323

  • 33 - 60 - 13 - 52 - 65 - 66 - 79
  • Time: 62 - Portuguesa/RJ

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2329, terça, 9 de dezembro (09/12/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2328, sábado, 7 de dezembro (08/12/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2327, quinta, 4 de dezembro (04/12/25)

