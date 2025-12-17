+Milionária 312 de hoje (17/12/25); Confira resultado e prêmio

+Milionária: resultado de hoje, concurso 312, quarta, 17 de dezembro de 2025 (17/12/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 312 concurso +Milionária é divulgado na noite desta quarta, 17 de dezembro de 2025 (17/12/25). O prêmio é de R$ 13 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (17/12/25): Concurso 312

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe: Resultado +Milionária de sábado (13/12/25): Concurso 311 Dezenas sorteadas: 42 - 29 - 50 - 38 - 19 - 32



Trevos sorteados: 4 - 2 Resultado +Milionária de quarta (10/12/25): Concurso 310 Dezenas sorteadas: 15 - 42 - 33 - 16 - 34 - 40



Trevos sorteados: 2 - 5 Resultado +Milionária de sábado (06/12/25): Concurso 309

Dezenas sorteadas: 47 - 30 - 15 - 01 - 08 - 37



Trevos sorteados: 6 - 2 Resultado +Milionária de quarta (03/12/25): Concurso 308

Dezenas sorteadas: 16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40



Trevos sorteados: 1 - 6 Resultados das loterias de hoje +Milionária: como jogar na loteria? Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas. As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa. O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.