Dia de Sorte 1150 de hoje (09/12/25); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1150, resultado de hoje, terça, 9 de dezembro de 2025 (09/12/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1150 é divulgado hoje, terça, 9 de novembro de 2025 (09/12/25). O prêmio é de R$ 400 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (09/12/25): Concurso 1150

Números da sorte: 30 - 09 - 01 - 10 - 17 - 27 - 22



Mês da sorte: 02 - Fevereiro Resultado do Dia de Sorte quinta (04/12/25): Concurso 1148

Números da sorte: 20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23



Mês da sorte: 05 - Maio Resultado do Dia de Sorte terça (02/12/25): Concurso 1147 Números da sorte: 30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10



Mês da sorte: 10 - Outubro Resultado do Dia de Sorte sábado (29/11/25): Concurso 1146

Números da sorte: 06 - 18 - 08 - 04 - 02 - 31 - 29



Mês da sorte: 05 - Maio Resultado do Dia de Sorte quinta (27/11/25): Concurso 1145

Números da sorte: 27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12

Mês da sorte: 09 - Setembro Resultado do Dia de Sorte terça (25/11/25): Concurso 1144

Números da sorte: 13 - 24 - 03 - 11 - 23 - 26 - 05

Mês da sorte: 03 - Março Resultado do Dia de Sorte sábado (22/11/25): Concurso 1143

Números da sorte: 20 - 13 - 07 - 16 - 31 - 08 - 11

Mês da sorte: 12 - Dezembro Resultado do Dia de Sorte terça (18/11/25): Concurso 1142

Números da sorte: 23 - 24 - 20 - 30 - 22 - 31 - 28

Mês da sorte: 05 - Maio Resultado do Dia de Sorte quinta (13/11/25): Concurso 1141

Números da sorte: 16 - 09 - 26 - 10 - 01 - 22 - 14

Mês da sorte: 05 - Maio Resultado do Dia de Sorte terça (11/11/25): Concurso 1140

Números da sorte: 15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07

Mês da sorte: 09 - Setembro Resultado do Dia de Sorte sábado (08/11/25): Concurso 1139

Números da sorte: 29 - 28 - 19 - 01 - 30 - 05 - 17

Mês da sorte: 12 - Dezembro Resultado do Dia de Sorte quinta (06/11/25): Concurso 1138

Números da sorte: 31 - 27 - 16 - 26 - 10 - 21 - 09

Resultado da Mega Sena 2949 de hoje (09/12/25): prêmio é de R$ 20 milhões Como apostar na loteria Dia de Sorte Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”. Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.