Lotofácil 3564 de hoje (16/12/25); Confira resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3564: resultado divulgado hoje, terça, 16 de dezembro de 2025 (16/12/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3564 é divulgado hoje, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 (16/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (16/12/25): Concurso 3564

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe: Resultado da Lotofácil segunda (15/12/25): Concurso 3563

01 - 15 - 09 - 12 - 21 - 23 - 04 - 20 - 11 - 13 - 25 - 10 - 03 - 17 - 19 Resultado da Lotofácil sábado (13/12/25): Concurso 3562

11 - 14 - 15 - 13 - 07 - 05 - 22 - 19 - 06 - 10 - 03 - 12 - 23 - 25 - 09 Resultado da Lotofácil sexta (12/12/25): Concurso 3561

25 - 07 - 16 - 08 - 01 - 15 - 02 - 18 - 10 - 20 - 04 - 06 - 21 - 17 - 05

Resultado da Lotofácil quinta (11/12/25): Concurso 3560

17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19 Resultado da Lotofácil quarta (10/12/25): Concurso 3559

06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15 Resultado da Lotofácil terça (09/12/25): Concurso 3558

13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 03 - 25 - 24 - 18 - 14 - 09 - 15 - 23 - 07 - 02