Lotofácil 3563 de hoje (15/12/25); Confira resultado e prêmio

O resultado da Lotofácil Concurso 3563 é divulgado hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 (15/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (15/12/25): Concurso 3563
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Lotofácil sábado (13/12/25): Concurso 3562
11 - 14 - 15 - 13 - 07 - 05 - 22 - 19 - 06 - 10 - 03 - 12 - 23 - 25 - 09
Resultado da Lotofácil sexta (12/12/25): Concurso 3561
25 - 07 - 16 - 08 - 01 - 15 - 02 - 18 - 10 - 20 - 04 - 06 - 21 - 17 - 05
Resultado da Lotofácil quinta (11/12/25): Concurso 3560
17 - 11 - 03 - 08 - 24 - 07 - 13 - 06 - 12 - 01 - 18 - 23 - 10 - 04 - 19
Resultado da Lotofácil quarta (10/12/25): Concurso 3559
06 - 20 - 19 - 09 - 11 - 01 - 14 - 16 - 24 - 10 - 02 - 13 - 25 - 08 - 15
Resultado da Lotofácil terça (09/12/25): Concurso 3558
13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 03 - 25 - 24 - 18 - 14 - 09 - 15 - 23 - 07 - 02
Resultado da Lotofácil segunda (08/12/25): Concurso 3557
22 - 06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24
Resultado da Lotofácil sábado (06/12/25): Concurso 3556
10 - 23 - 09 - 17 - 04 - 19 - 01 - 16 - 05 - 02 - 07 - 14 - 03 - 12 - 21
Resultado da Lotofácil sexta (05/12/25): Concurso 3555
08 - 14 - 15 - 03 - 01 - 07 - 13 - 20 - 23 - 18 - 19 - 04 - 10 - 02 - 24
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
