Resultado da Tele Sena Semanal: números e prêmio do 82º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 14; números e prêmio do 82º sorteio

Tele Sena Semanal: resultado do 82º sorteio é divulgado hoje, domingo, 14 de dezembro de 2025 (14/12/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 82º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 14 de dezembro de 2025 (14/12/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. 

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (14/12/25): 82º sorteio

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir os números nesse mesmo link.

Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (7/12/25): 81º sorteio

1ª Rodada

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

2ª Rodada

01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Giro da semana

  • Giro de R$ 100 - 469
  • Giro de R$ 200 - 0951
  • Giro de R$ 500 - 24554
  • Giro de R$ 1.000 - 00872

Como funciona a Tele Sena Semanal

A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Prêmios da Tele Sena Semanal

Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.

