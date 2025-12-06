Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1149 de hoje (06/12/25); Confira resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1149 de hoje (06/12/25); prêmio de R$ 150 mil

Dia de Sorte, Concurso 1149, resultado de hoje, sábado, 6 de dezembro de 2025 (06/12/25). O prêmio é de R$ 150 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1149 é divulgado hoje, sábado, 6 de novembro de 2025 (06/12/25). O prêmio é de R$ 150 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (06/12/25): Concurso 1149

  • Números da sorte: 30 - 09 - 01 - 10 - 17 - 27 - 22
  • Mês da sorte: 02 - Fevereiro

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte quinta (04/12/25): Concurso 1148

  • Números da sorte: 20 - 15 - 17 - 06 - 05 - 16 - 23
  • Mês da sorte: 05 - Maio

Resultado do Dia de Sorte terça (02/12/25): Concurso 1147

  • Números da sorte: 30 - 23 - 20 - 24 - 21 - 13 - 10
  • Mês da sorte: 10 - Outubro

Resultado do Dia de Sorte sábado (29/11/25): Concurso 1146

  • Números da sorte: 06 - 18 - 08 - 04 - 02 - 31 - 29
  • Mês da sorte: 05 - Maio

Resultado do Dia de Sorte quinta (27/11/25): Concurso 1145

  • Números da sorte: 27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12
  • Mês da sorte: 09 - Setembro

Resultado do Dia de Sorte terça (25/11/25): Concurso 1144

  • Números da sorte: 13 - 24 - 03 - 11 - 23 - 26 - 05
  • Mês da sorte: 03 - Março

Resultado do Dia de Sorte sábado (22/11/25): Concurso 1143

  • Números da sorte: 20 - 13 - 07 - 16 - 31 - 08 - 11
  • Mês da sorte: 12 - Dezembro

Resultado do Dia de Sorte terça (18/11/25): Concurso 1142

  • Números da sorte: 23 - 24 - 20 - 30 - 22 - 31 - 28
  • Mês da sorte: 05 - Maio

Resultado do Dia de Sorte quinta (13/11/25): Concurso 1141

  • Números da sorte: 16 - 09 - 26 - 10 - 01 - 22 - 14
  • Mês da sorte: 05 - Maio

Resultado do Dia de Sorte terça (11/11/25): Concurso 1140

  • Números da sorte: 15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07
  • Mês da sorte: 09 - Setembro

Resultado do Dia de Sorte sábado (08/11/25): Concurso 1139

  • Números da sorte: 29 - 28 - 19 - 01 - 30 - 05 - 17
  • Mês da sorte: 12 - Dezembro

Resultado do Dia de Sorte quinta (06/11/25): Concurso 1138

  • Números da sorte: 31 - 27 - 16 - 26 - 10 - 21 - 09
  • Mês da sorte: 03 - Março

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1148, quinta, 4 de dezembro (04/12/2025)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1147, terça, 2 de dezembro (02/12/2025)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1146, sábado, 29 de novembro (29/11/2025)

