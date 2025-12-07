Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 7; números e prêmio do 81º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 7; números e prêmio do 81º sorteioTele Sena Semanal: resultado do 81º sorteio é divulgado hoje, domingo, 7 de dezembro de 2025 (7/12/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 81º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 7 de dezembro de 2025 (7/12/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (7/12/25): 81º sorteio
1ª Rodada
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
2ª Rodada
01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 469
- Giro de R$ 200 - 0951
- Giro de R$ 500 - 24554
- Giro de R$ 1.000 - 00872
Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir os números nesse mesmo link.
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (30/11/25): 80º sorteio
1ª Rodada
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25
2ª Rodada
02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100 - 163
- Giro de R$ 200 - 4669
- Giro de R$ 500 - 18116
- Giro de R$ 1.000 - 15432
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.