Resultado da Tele Sena Semanal de hoje, 7; números e prêmio do 81º sorteio

O resultado do 81º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 7 de dezembro de 2025 (7/12/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir os números nesse mesmo link.

Giro da semana

Giro de R$ 100 - 163



Giro de R$ 200 - 4669



Giro de R$ 500 - 18116



Giro de R$ 1.000 - 15432

Como funciona a Tele Sena Semanal

A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Prêmios da Tele Sena Semanal

Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.