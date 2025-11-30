Resultado da Tele Sena de Natal: números e prêmios do 1º sorteio

Resultado da Tele Sena de Natal 2025: números e prêmios do 1º sorteioCom R$ 15 milhões em prêmios, a Tele Sena de Natal 2025 tem resultado do primeiro sorteio divulgado hoje, domingo, 30 de novembro de 2025 (30/11/25)
O resultado do primeiro sorteio da Tele Sena de Natal 2025 é divulgado neste domingo, 30 de outubro de 2025 (30/11/25).
O sorteio, que acontece por volta das 19 horas (horário de Brasília), vale quase R$ 15 milhões em prêmios.
Resultado da Tele Sena de Natal 2025 hoje (30/11/25)
24 - 27 - 29 - 39 - 51
Você pode conferir os números sorteados assim que o sorteio for realizado, nesse mesmo link.
Leia mais
Como funciona a Tele Sena de Natal
A Tele Sena de Natal oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 19h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena de Natal
- Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
- Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
- Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.