+Milionária 306 de hoje (26/11/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da +Milionária 306 de hoje (26/11/25); prêmio de R$ 10 milhões

+Milionária: resultado do concurso 306 é divulgado na noite desta quarta, 26 de novembro de 2025 (26/11/25). Veja os números sorteados e confira o prêmio
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado do 306 concurso +Milionária é divulgado na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025 (26/11/25). O prêmio é de R$ 10 milhões. 

Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado +Milionária de hoje (26/11/25): Concurso 306

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Resultado +Milionária de sábado (22/11/25): Concurso 305

  • Dezenas sorteadas: 47 - 16 - 04 - 10 - 34 - 40
  • Trevos sorteados: 4 - 2

Resultado +Milionária de quarta (19/11/25): Concurso 304

  • Dezenas sorteadas: 22 - 50 - 14 - 40 - 02 - 36
  • Trevos sorteados: 1 - 2

Resultado +Milionária de sexta (14/11/25): Concurso 303

  • Dezenas sorteadas: 12 - 25 - 11 - 39 - 49 - 13
  • Trevos sorteados: 4 - 5

Resultado +Milionária de quarta (12/11/25): Concurso 302

  • Dezenas sorteadas: 48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38
  •  Trevos sorteados: 5 - 3

Resultado +Milionária de sábado (08/11/25): Concurso 301

  • Dezenas sorteadas: 02 - 04 - 10 - 11 - 29 - 07
  • Trevos sorteados: 1 - 6

Resultado +Milionária de quarta (05/11/25): Concurso 300

  • Dezenas sorteadas: 38 - 18 - 09 - 10 - 19 - 20
  • Trevos sorteados: 1 - 4

Resultados das loterias de hoje

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio +Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.

Mais sobre +Milionária

Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.

Resultados anteriores +Milionária

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

