Lotofácil 3547 de hoje (26/11/25); Confira resultado e prêmio

O resultado da Lotofácil Concurso 3547 é divulgado hoje, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 (26/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (26/11/25): Concurso 3547
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil hoje (25/11/25): Concurso 3546
07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12
Resultado da Lotofácil segunda (24/11/25): Concurso 3545
14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 20 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12
Resultado da Lotofácil sábado (22/11/25): Concurso 3544
10 - 04 - 12 - 01 - 25 - 22 - 11 - 21 - 08 - 23 - 20 - 17 - 05 - 15 - 06
Resultado da Lotofácil sexta (21/11/25): Concurso 3543
09 - 21 - 14 - 05 - 04 - 25 - 15 - 16 - 01 - 07 - 08 - 06 - 22 - 17 - 20
Resultado da Lotofácil quarta (19/11/25): Concurso 3542
25 - 21 - 11 - 22 - 24 - 18 - 19 - 01 - 23 - 13 - 02 - 12 - 05 - 08 - 15
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
