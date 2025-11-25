Lotofácil 3546 de hoje (25/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3546 de hoje (25/11/25); prêmio de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3546 é divulgado hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025 (25/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3546 é divulgado hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025 (25/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (25/11/25): Concurso 3546
07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil segunda (24/11/25): Concurso 3545
14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 20 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12
Resultado da Lotofácil sábado (22/11/25): Concurso 3544
10 - 04 - 12 - 01 - 25 - 22 - 11 - 21 - 08 - 23 - 20 - 17 - 05 - 15 - 06
Resultado da Lotofácil sexta (21/11/25): Concurso 3543
09 - 21 - 14 - 05 - 04 - 25 - 15 - 16 - 01 - 07 - 08 - 06 - 22 - 17 - 20
Resultado da Lotofácil quarta (19/11/25): Concurso 3542
25 - 21 - 11 - 22 - 24 - 18 - 19 - 01 - 23 - 13 - 02 - 12 - 05 - 08 - 15
Resultado da Lotofácil terça (18/11/25): Concurso 3541
06 - 13 - 21 - 23 - 16 - 08 - 01 - 25 - 18 - 04 - 19 - 03 - 17 - 14 - 02
Resultado da Lotofácil segunda (17/11/25): Concurso 3540
10 - 25 - 06 - 22 - 13 - 15 - 02 - 16 - 18 - 14 - 09 - 23 - 05 - 03 - 01
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Quina 6886 de hoje (25/11/25); prêmio é de R$ 6,8 milhões
- Resultado da Mega Sena 2943 de hoje (25/11/25): prêmio é de R$ 18 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1144 de hoje (25/11/25); prêmio de R$ 150 mil
- Resultado da Mega Sena 2943 de hoje (25/11/25): prêmio é de R$ 18 milhões
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3545, segunda, 24 de novembro (24/11/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3544, sábado, 22 de novembro (22/11/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3543, sexta, 21 de novembro (21/11/25)
Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas
Mais notícias de economia
Confira a situação econômica do Ceará, do Brasil e do Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado.
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor