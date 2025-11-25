Lotofácil 3546 de hoje (25/11/25); Confira resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3546: resultado divulgado hoje, terça, 25 de novembro de 2025 (25/11/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3546 é divulgado hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025 (25/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil segunda (24/11/25): Concurso 3545

14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 20 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12 Resultado da Lotofácil sábado (22/11/25): Concurso 3544

10 - 04 - 12 - 01 - 25 - 22 - 11 - 21 - 08 - 23 - 20 - 17 - 05 - 15 - 06 Resultado da Lotofácil sexta (21/11/25): Concurso 3543 09 - 21 - 14 - 05 - 04 - 25 - 15 - 16 - 01 - 07 - 08 - 06 - 22 - 17 - 20