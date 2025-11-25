Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3546 de hoje (25/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3546 de hoje (25/11/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3546 é divulgado hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025 (25/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3546 é divulgado hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025 (25/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (25/11/25): Concurso 3546

07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil segunda (24/11/25): Concurso 3545

14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 20 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12

Resultado da Lotofácil sábado (22/11/25): Concurso 3544

10 - 04 - 12 - 01 - 25 - 22 - 11 - 21 - 08 - 23 - 20 - 17 - 05 - 15 - 06

Resultado da Lotofácil sexta (21/11/25): Concurso 3543

09 - 21 - 14 - 05 - 04 - 25 - 15 - 16 - 01 - 07 - 08 - 06 - 22 - 17 - 20

Resultado da Lotofácil quarta (19/11/25): Concurso 3542

25 - 21 - 11 - 22 - 24 - 18 - 19 - 01 - 23 - 13 - 02 - 12 - 05 - 08 - 15

Resultado da Lotofácil terça (18/11/25): Concurso 3541

06 - 13 - 21 - 23 - 16 - 08 - 01 - 25 - 18 - 04 - 19 - 03 - 17 - 14 - 02

Resultado da Lotofácil segunda (17/11/25): Concurso 3540

10 - 25 - 06 - 22 - 13 - 15 - 02 - 16 - 18 - 14 - 09 - 23 - 05 - 03 - 01

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

