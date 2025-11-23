Tele Sena Semanal: resultado de hoje (21/11) do 79º sorteio

79º sorteio da Tele Sena Semanal de domingo, 23 de novembro (23/11), tem mais de R$ 1 milhão em prêmios / Crédito: Divulgação/Tele Sena

O resultado do 79º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 23 de novembro de 2025 (23/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios. Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (23/11/25): 79º sorteio

Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial.