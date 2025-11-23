Tele Sena Semanal: resultado de hoje (21/11) do 79º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (23/11); números e prêmio do 79º sorteioTele Sena Semanal: resultado do 79º sorteio é divulgado hoje, domingo, 23 de novembro de 2025 (23/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 79º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 23 de novembro de 2025 (23/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (23/11/25): 79º sorteio
Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial.
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (16/11/25): 78º sorteio
1ª Rodada
01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 19 - 23 - 24
2ª Rodada
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 23
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 20h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.