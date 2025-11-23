Tele Sena 34º Aniversário (21/11): resultado do 5° sorteio

Resultado da Tele Sena 34º Aniversário: veja números e prêmios do 5º sorteioCom R$ 8 milhões em prêmios, a Tele Sena de 34º Aniversário tem resultado do quinto sorteio divulgado hoje, domingo, 23 de novembro de 2025 (23/11/25)
O resultado do quarto sorteio da Tele Sena de 34º Aniversário será divulgado neste domingo, 23 de outubro de 2025 (23/11/25).
O sorteio, que acontece por volta das 20 horas (horário de Brasília), vale quase R$ 8 milhões em prêmios.
Você pode conferir os números sorteados logo abaixo.
Resultado da Tele Sena de 34º Aniversário hoje (23/11/25)
Resultado da Tele Sena de 34º Aniversário domingo (16/11/25)
6 – 25 – 26 – 29 – 39 – 44 – 45 – 47
Como funciona a Tele Sena de 34º Aniversário
A Tele Sena de 34º Aniversário oferece várias chances de ganhar. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos, Tele Sena Completa e Prêmio Todo Dia.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 20h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena 34º Aniversário
- Nesta edição, são milhões em prêmios em dinheiro.
- Ganha quem fizer mais acertos, menos acertos ou completar todos os números.
- Há também o Prêmio Todo Dia, com valores sorteados diariamente.