Mega Sena 2942 tem resultado hoje (20/11/25)? Entenda

Mega Sena: resultado do Concurso 2941 de hoje, terça, 18 de novembro de 2025 (18/11/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2942, não ocorre hoje, quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025 (20/11/25). O próximo sorteio ocorrerá apenas no sábado, dia 22 de novembro de 2025 (22/11/25). Sorteio não será realizado devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, que ocorre nesta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025 (20/11/25).

Leia mais Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Sobre o assunto Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Resultado da Mega Sena de terça (18/11/25): Concurso 2941

35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14 Resultado da Mega Sena de sexta (14/11/25): Concurso 2940

08 - 53 - 22 - 13 - 07 - 09 Resultado da Mega Sena de terça (11/11/25): Concurso 2939 33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37

Resultado da Mega Sena de sábado (08/11/25): Concurso 2938

35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44 Resultado da Mega Sena de quinta (06/11/25): Concurso 2937

12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17 Resultado da Mega Sena de terça (04/11/25): Concurso 2936

29 - 32 - 04 - 15 - 09 - 07