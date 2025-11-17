Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3540 de hoje (17/11/25); Confira resultado e prêmio

O resultado da Lotofácil Concurso 3540 é divulgado hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25). O prêmio é de R$ 12 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (17/11/25): Concurso 3540

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil sexta (14/11/25): Concurso 3539

07 - 09 - 19 - 24 - 02 - 01 - 12 - 16 - 08 - 14 - 20 - 13 - 23 - 11 - 18

Resultado da Lotofácil quinta (13/11/25): Concurso 3538

19 - 13 - 17 - 25 - 10 - 03 - 21 - 02 - 05 - 09 - 20 - 14 - 24 - 08 - 22

Resultado da Lotofácil quarta (12/11/25): Concurso 3537

04 - 19 - 12 - 21 - 10 - 01 - 24 - 02 - 22 - 07 - 20 - 25 - 03 - 15 - 09 

Resultado da Lotofácil terça (11/11/25): Concurso 3536

11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01

Resultado da Lotofácil segunda (10/11/25): Concurso 3535

20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06

Resultado da Lotofácil sábado (08/11/25): Concurso 3534

12 - 22 - 01 - 19 - 03 - 13 - 07 - 11 - 15 - 21 - 20 - 14 - 09 - 16 - 17

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

