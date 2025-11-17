Lotofácil 3540 de hoje (17/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3540 de hoje (17/11/25); prêmio de R$ 12 milhõesResultado da Lotofácil Concurso 3540 é divulgado hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25). O prêmio é de R$ 12 milhões
O resultado da Lotofácil Concurso 3540 é divulgado hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25). O prêmio é de R$ 12 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (17/11/25): Concurso 3540
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil sexta (14/11/25): Concurso 3539
07 - 09 - 19 - 24 - 02 - 01 - 12 - 16 - 08 - 14 - 20 - 13 - 23 - 11 - 18
Resultado da Lotofácil quinta (13/11/25): Concurso 3538
19 - 13 - 17 - 25 - 10 - 03 - 21 - 02 - 05 - 09 - 20 - 14 - 24 - 08 - 22
Resultado da Lotofácil quarta (12/11/25): Concurso 3537
04 - 19 - 12 - 21 - 10 - 01 - 24 - 02 - 22 - 07 - 20 - 25 - 03 - 15 - 09
Resultado da Lotofácil terça (11/11/25): Concurso 3536
11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01
Resultado da Lotofácil segunda (10/11/25): Concurso 3535
20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06
Resultado da Lotofácil sábado (08/11/25): Concurso 3534
12 - 22 - 01 - 19 - 03 - 13 - 07 - 11 - 15 - 21 - 20 - 14 - 09 - 16 - 17
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Quina 6880 de hoje (17/11/25); prêmio é de R$ 2,2 milhões
- Resultado da Super Sete 773 de hoje (17/11); prêmio é de R$ 4,8 milhões
- Resultado da Lotomania 2850 de hoje (17/11); prêmio de R$ 4,2 milhões
- Resultado da Dupla Sena 2887 de hoje (17/11); prêmio é de R$ 500 mil
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3539, sexta, 14 de novembro (14/11/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3538, quinta, 13 de novembro (13/11/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3537, quarta, 12 de novembro (12/11/25)
Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas
Mais notícias de economia
Confira a situação econômica do Ceará, do Brasil e do Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado.
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor