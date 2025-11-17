Lotofácil 3540 de hoje (17/11/25); Confira resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3540: resultado divulgado hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3540 é divulgado hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25). O prêmio é de R$ 12 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Leia mais Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Sobre o assunto Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Resultado da Lotofácil hoje (17/11/25): Concurso 3540

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil sexta (14/11/25): Concurso 3539

07 - 09 - 19 - 24 - 02 - 01 - 12 - 16 - 08 - 14 - 20 - 13 - 23 - 11 - 18 Resultado da Lotofácil quinta (13/11/25): Concurso 3538

19 - 13 - 17 - 25 - 10 - 03 - 21 - 02 - 05 - 09 - 20 - 14 - 24 - 08 - 22