Lotofácil 3537 de hoje (12/11/25); Confira resultado e prêmio

O resultado da Lotofácil Concurso 3537 é divulgado hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda

Resultado da Lotofácil hoje (12/11/25): Concurso 3537

11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01 Resultado da Lotofácil segunda (10/11/25): Concurso 3535 20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06