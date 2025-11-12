Lotofácil 3537 de hoje (12/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3537 de hoje (12/11/25); prêmio de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3537 é divulgado hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3537 é divulgado hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (12/11/25): Concurso 3537
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil terça (11/11/25): Concurso 3536
11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01
Resultado da Lotofácil segunda (10/11/25): Concurso 3535
20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06
Resultado da Lotofácil sábado (08/11/25): Concurso 3534
12 - 22 - 01 - 19 - 03 - 13 - 07 - 11 - 15 - 21 - 20 - 14 - 09 - 16 - 17
Resultado da Lotofácil sexta (07/11/25): Concurso 3533
22 - 25 - 19 - 15 - 06 - 01 - 11 - 13 - 03 - 05 - 23 - 08 - 14 - 20 - 12
Resultado da Lotofácil quinta (06/11/25): Concurso 3532
10 - 25 - 03 - 07 - 14 - 04 - 12 - 17 - 11 - 23 - 08 - 05 - 02 - 15 - 06
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
