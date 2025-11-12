Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3537 de hoje (12/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3537 de hoje (12/11/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3537 é divulgado hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado da Lotofácil Concurso 3537 é divulgado hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Leia mais

Resultado da Lotofácil hoje (12/11/25): Concurso 3537

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil terça (11/11/25): Concurso 3536

11 - 24 - 16 - 18 - 10 - 03 - 06 - 22 - 08 - 07 - 09 - 15 - 04 - 17 - 01

Resultado da Lotofácil segunda (10/11/25): Concurso 3535

20 - 24 - 09 - 25 - 13 - 18 - 21 - 19 - 03 - 02 - 07 - 22 - 08 - 11 - 06

Resultado da Lotofácil sábado (08/11/25): Concurso 3534

12 - 22 - 01 - 19 - 03 - 13 - 07 - 11 - 15 - 21 - 20 - 14 - 09 - 16 - 17

Resultado da Lotofácil sexta (07/11/25): Concurso 3533

22 - 25 - 19 - 15 - 06 - 01 - 11 - 13 - 03 - 05 - 23 - 08 - 14 - 20 - 12

Resultado da Lotofácil quinta (06/11/25): Concurso 3532

10 - 25 - 03 - 07 - 14 - 04 - 12 - 17 - 11 - 23 - 08 - 05 - 02 - 15 - 06

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3536, terça, 11 de novembro (11/11/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3535, segunda, 10 de novembro (10/11/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3534, sábado, 8 de novembro (08/11/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar