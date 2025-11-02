Tele Sena Semanal: resultado de hoje (02/11) do 76º sorteio

Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (02/11); números e prêmio do 76º sorteioTele Sena Semanal: resultado do 76º sorteio é divulgado hoje, domingo, 2 de novembro de 2025 (02/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios
O resultado do 76º sorteio da Tele Sena Semanal é divulgado às 11 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 2 de novembro de 2025 (02/11/25), pelo SBT. São mais de R$ 1 milhão em prêmios.
Resultado da Tele Sena Semanal de hoje (02/11/25): 76º sorteio
Sorteio é realizado no canal do YouTube da Tele Sena Oficial e você pode conferir abaixo.
Resultado da Tele Sena Semanal de domingo (26/10/25): 75º sorteio
1ª rodada
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25
2ª rodada
05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25
Giro da semana
- Giro de R$ 100,00 - 027
- Giro de R$ 200,00 - 2702
- Giro de R$ 500,00 - 21435
- Giro de R$ 1.000,00 - 15057
Como funciona a Tele Sena Semanal
A Tele Sena Semanal oferece várias chances de ganhar prêmios em dinheiro. Cada título participa dos sorteios de Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.
Os sorteios acontecem aos domingos, às 20h, com divulgação no SBT e no site oficial da Tele Sena.
Prêmios da Tele Sena Semanal
Nesta edição, há milhares de prêmios em dinheiro para quem acertar mais ou menos pontos ou completar todos os números.