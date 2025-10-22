Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

+Milionária 296 de hoje (22/10/25); Veja prêmio e resultado

Resultado da +Milionária 296 de hoje (22/10/25); prêmio de R$ 10 milhões

+Milionária: resultado do concurso 296 é divulgado na noite desta quarta, 22 de outubro de 2025 (22/10/25). Veja valor do prêmio máximo
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Arthur Albano e Júlia Honorato
Tipo Notícia

O resultado do 296 concurso +Milionária é divulgado na noite desta quarta, 22 de outubro de 2025 (22/10/25). O prêmio é de R$ 10 milhões. 

Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado +Milionária de hoje (22/10/25): Concurso 296

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir em instantes nesse mesmo link:

Resultado +Milionária de sábado (18/10/25): Concurso 295

  • Dezenas sorteadas: 24 - 28 - 26 -02 - 12 - 29
  • Trevos sorteados: 3 - 1

Resultado +Milionária de quarta (15/10/25): Concurso 294

  • Dezenas sorteadas: 36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19
    Trevos sorteados: 4 - 3

Resultado +Milionária de sábado (11/10/25): Concurso 293

  • Dezenas sorteadas: 04 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42
  • Trevos sorteados: 1 - 4 

Resultados das loterias de hoje

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio +Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.

Mais sobre +Milionária

Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.

Resultados anteriores +Milionária

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

