Resultado +Milionária 292 hoje (08/10/25); veja números e prêmio

Resultado da +Milionária 292 de hoje (08/10/25); veja números e prêmio+Milionária: resultado de hoje, concurso 292, quarta, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). Confira números sorteados e valor do prêmio
O resultado do 292 concurso +Milionária foi divulgado na noite de hoje, quarta, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). O prêmio é de R$ 172 milhões.
Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (08/10/25): Concurso 292
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube. Confira:
- Dezenas sorteadas: 29 - 42 - 23 - 10 - 38 - 15
- Trevos sorteados: 4 - 1
Resultado +Milionária de sábado (04/10/25): Concurso 291
Dezenas sorteadas: 22 - 19 - 31 - 15 - 30 - 14
Trevos sorteados: 4 - 3
Resultado +Milionária de quarta (01/10/25): Concurso 290
Dezenas sorteadas: 20 - 04 - 29 - 31 - 36 - 46
Trevos sorteados: 6 - 2
Resultado +Milionária de sábado (27/09/25): Concurso 289
Dezenas sorteadas: 12 - 16 - 23 - 29 - 37 - 38
Trevos sorteados: 3 - 5
Resultado +Milionária de quarta (24/09/25): Concurso 288
Dezenas sorteadas: 50 - 42 - 27 - 17 - 33 - 14
Trevos sorteados: 3 - 5
Resultado +Milionária de sábado (20/09/25): Concurso 287
Dezenas sorteadas: 10 - 48 - 18 - 02 - 12 - 09
Trevos sorteados: 3 - 5
Resultados das loterias de hoje
- Resultado da Timemania 2303 de hoje (04/10); prêmio de R$ 30,5 milhões
- Resultado da Mega Sena 2923 de hoje (04/10); prêmio de R$ 12 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1124 de hoje (04/10); prêmio de R$ 600 mil
- Resultado da Lotofácil 3504 de hoje (04/10); prêmio de R$ X milhão
- Resultado da Quina 6844 de hoje (04/10); prêmio de R$ X milhões
- Resultado da Loteria Federal 6006 de hoje (04/10); prêmio de R$ 500 mil
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
Resultados anteriores +Milionária
>> Resultado +Milionária, Concurso 290, quarta, 1° de outubro (01/10/25)
>> Resultado +Milionária, Concurso 289, sábado, 27 de setembro (27/09/25)
>> Resultado +Milionária, Concurso 288, quarta, 24 de setembro (24/09/25)
Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas
Mais notícias de economia
Confira questões econômicas do Ceará, do Brasil e do Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado.
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor