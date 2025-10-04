Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

+Milionária: confira resultado do Concurso 291 de hoje (04/10)

Resultado da +Milionária 291 de hoje (04/10); prêmio de R$ 170 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 291, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio é de R$ 170 milhões
O resultado do 291 concurso +Milionária é divulgado na noite de hoje, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio é de R$ 170 milhões. 

Os números são sorteados pela Caixa e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado +Milionária de hoje (04/10/25): Concurso 291

Dezenas sorteadas: 22 - 19 - 31 - 15 - 30 - 14

Trevos sorteados: 4 - 3

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link.

Resultado +Milionária de quarta (01/10/25): Concurso 290

Dezenas sorteadas: 20 - 04 - 29 - 31 - 36 - 46 

Trevos sorteados: 6 - 2

Resultado +Milionária de sábado (27/09/25): Concurso 289

Dezenas sorteadas: 12 - 16 - 23 - 29 - 37 - 38

Trevos sorteados: 3 - 5

Resultado +Milionária de quarta (24/09/25): Concurso 288

Dezenas sorteadas: 50 - 42 - 27 - 17 - 33 - 14

Trevos sorteados: 3 - 5

Resultado +Milionária de sábado (20/09/25): Concurso 287

Dezenas sorteadas: 10 - 48 - 18 - 02 - 12 - 09

Trevos sorteados: 3 - 5

Resultados das loterias de hoje

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio +Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.

Mais sobre +Milionária

Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.

Resultados anteriores +Milionária

>> Resultado +Milionária, Concurso 290, quarta, 1° de outubro (01/10/25)

>> Resultado +Milionária, Concurso 289, sábado, 27 de setembro (27/09/25)

>> Resultado +Milionária, Concurso 288, quarta, 24 de setembro (24/09/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

