Resultado da Lotofácil 3497 de hoje (26/09); prêmio de R$ 1,8 milhões

O resultado da Lotofácil 3497 é divulgado hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (26/09/25): Concurso 3497 XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes: Resultado da Lotofácil hoje (25/09/25): Concurso 3496 01 - 14 - 15 - 20 - 11 - 24 - 09 - 17 - 04 - 05 - 13 - 18 - 08 - 16 - 23 Resultado da Lotofácil quarta (24/09/25): Concurso 3495



06 - 08 - 03 - 19 - 02 - 09 - 12 - 16 - 23 - 11 - 20 - 15 - 22 - 25 - 18 Resultado da Lotofácil terça (23/09/25): Concurso 3494 22 - 21 - 10 - 15 - 24 - 04 - 25 - 12 - 11 - 09 - 16 - 19 - 01 - 17 - 14 Resultado da Lotofácil segunda (22/09/25): Concurso 3493

19 - 21 - 15 - 03 - 16 - 20 - 24 - 06 - 04 - 02 - 23 - 11 - 13 - 05 - 10