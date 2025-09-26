Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Lotofácil 3497 de hoje (26/09); prêmio de R$ 1,8 milhões

Resultado da Lotofácil 3497 de hoje (26/09); prêmio de R$ 1,8 milhões

Lotofácil 3497: Resultado, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhões
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado da Lotofácil 3497 é divulgado hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. 

Resultado da Lotofácil hoje (26/09/25): Concurso 3497

XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado da Lotofácil hoje (25/09/25): Concurso 3496

01 - 14 - 15 - 20 - 11 - 24 - 09 - 17 - 04 - 05 - 13 - 18 - 08 - 16 - 23

Resultado da Lotofácil quarta (24/09/25): Concurso 3495

06 - 08 - 03 - 19 - 02 - 09 - 12 - 16 - 23 - 11 - 20 - 15 - 22 - 25 - 18

Resultado da Lotofácil terça (23/09/25): Concurso 3494

22 - 21 - 10 - 15 - 24 - 04 - 25 - 12 - 11 - 09 - 16 - 19 - 01 - 17 - 14

Resultado da Lotofácil segunda (22/09/25): Concurso 3493

19 - 21 - 15 - 03 - 16 - 20 - 24 - 06 - 04 - 02 - 23 - 11 - 13 - 05 - 10

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3496, quinta, 25 de setembro (25/09/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3495, quarta, 24 de setembro (24/09/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso, 3494, terça, 23 de setembro (23/09/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar