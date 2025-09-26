Resultado da Lotofácil 3497 de hoje (26/09); prêmio de R$ 1,8 milhões

Resultado da Lotofácil 3497 de hoje (26/09); prêmio de R$ 1,8 milhõesLotofácil 3497: Resultado, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhões
O resultado da Lotofácil 3497 é divulgado hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (26/09/25): Concurso 3497
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Lotofácil hoje (25/09/25): Concurso 3496
01 - 14 - 15 - 20 - 11 - 24 - 09 - 17 - 04 - 05 - 13 - 18 - 08 - 16 - 23
Resultado da Lotofácil quarta (24/09/25): Concurso 3495
06 - 08 - 03 - 19 - 02 - 09 - 12 - 16 - 23 - 11 - 20 - 15 - 22 - 25 - 18
Resultado da Lotofácil terça (23/09/25): Concurso 3494
22 - 21 - 10 - 15 - 24 - 04 - 25 - 12 - 11 - 09 - 16 - 19 - 01 - 17 - 14
Resultado da Lotofácil segunda (22/09/25): Concurso 3493
19 - 21 - 15 - 03 - 16 - 20 - 24 - 06 - 04 - 02 - 23 - 11 - 13 - 05 - 10
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
