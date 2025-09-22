Lotofácil 3493: resultado de hoje (22/09); prêmio de R$ 1,8 mi

Resultado da Lotofácil 3493 de hoje (22/09); prêmio de R$ 1,8 milhãoLotofácil 3493: Resultado, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 (22/09/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil 3493 é divulgado hoje, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 (22/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (22/09/25): Concurso 3493
19 - 21 - 15 - 03 - 16 - 20 - 24 - 06 - 04 - 02 - 23 - 11 - 13 - 05 - 10
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Lotofácil sábado (20/09/25): Concurso 3492
17 - 22 - 18 - 03 - 04 - 20 - 02 - 23 - 10 - 25 - 21 - 09 - 08 - 13 - 19
Resultado da Lotofácil sexta (19/09/25): Concurso 3491
15 - 04 - 21 - 22 - 01 - 10 - 12 - 09 - 13 - 08 - 24 - 02 - 17 - 25 - 23
Resultado da Lotofácil quinta (18/09/25): Concurso 3490
18 - 23 - 14 - 02 - 08 - 15 - 21 - 04 - 13 - 07 - 03 - 16 - 11 - 25 - 19
Resultado da Lotofácil quarta (17/09/25): Concurso 3489
08 - 05 - 22 - 25 - 23 - 02 - 21 - 11 - 24 - 17 - 20 - 14 - 16 - 09 - 01
Resultado da Lotofácil terça (16/09/25): Concurso 3488
06 - 11 - 17 - 13 - 12 - 09 - 05 - 25 - 15 - 04 - 03 - 22 - 01 - 14 - 08
Resultado da Lotofácil segunda (15/09/25): Concurso 3487
15 - 22 - 05 - 16 - 12 - 17 - 23 - 19 - 04 - 02 - 07 - 18 - 13 - 10 - 21
Resultado da Lotofácil sábado (13/09/25): Concurso 3486
02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25
Resultado da Lotofácil sexta (12/09/25): Concurso 3485
15 - 25 - 04 - 13 - 02 - 11 - 20 - 22 - 12 - 03 - 09 - 10 - 05 - 18 - 06
Resultado da Lotofácil quinta (11/09/25): Concurso 3484
07 - 04 - 01 - 23 - 24 - 25 - 05 - 15 - 17 - 09 - 03 - 14 - 13 - 11 - 08
Resultado da Lotofácil quarta (10/09/25): Concurso 3483
04 - 13 - 25 - 07 - 20 - 18 - 09 - 12 - 15 - 22 - 17 - 24 - 08 - 14 - 02
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
