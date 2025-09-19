Lotofácil 3491: resultado de hoje (19/09); prêmio de R$ 1,8 mi

Lotofácil 3491: resultado divulgado hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 (19/09/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3491 é divulgado hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 (19/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (19/09/25): Concurso 3491

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes: Resultado da Lotofácil quinta (18/09/25): Concurso 3490

18 - 23 - 14 - 02 - 08 - 15 - 21 - 04 - 13 - 07 - 03 - 16 - 11 - 25 - 19 Resultado da Lotofácil quarta (17/09/25): Concurso 3489

08 - 05 - 22 - 25 - 23 - 02 - 21 - 11 - 24 - 17 - 20 - 14 - 16 - 09 - 01 Resultado da Lotofácil terça (16/09/25): Concurso 3488

06 - 11 - 17 - 13 - 12 - 09 - 05 - 25 - 15 - 04 - 03 - 22 - 01 - 14 - 08

Resultado da Lotofácil segunda (15/09/25): Concurso 3487

15 - 22 - 05 - 16 - 12 - 17 - 23 - 19 - 04 - 02 - 07 - 18 - 13 - 10 - 21 Resultado da Lotofácil sábado (13/09/25): Concurso 3486 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 Resultado da Lotofácil sexta (12/09/25): Concurso 3485

15 - 25 - 04 - 13 - 02 - 11 - 20 - 22 - 12 - 03 - 09 - 10 - 05 - 18 - 06