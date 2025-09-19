Dupla Sena 2862: resultado de hoje (19/09); prêmio é de R$ 10,5 m

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla Sena 2862: resultado de hoje (19/09); prêmio é de R$ 10,5 milhões

Dupla Sena 2862: resultado de hoje (19/09); prêmio é de R$ 10,5 milhões

Dupla Sena, Concurso 2862, hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 (19/09/25); prêmio de R$ 10,5 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2862 resultado de hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 (19/09/25); prêmio de R$ 10,5 milhões.

Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado Dupla Sena hoje (19/09/25): Concurso 2862

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:

Resultado Dupla Sena quarta (17/09/25): Concurso 2861

Primeiro sorteio: 33 - 45 - 36 - 14 - 48 - 15 
Segundo sorteio: 01 - 03 - 35 - 40 - 20 - 21

Resultado Dupla Sena segunda (15/09/25): Concurso 2860

Primeiro sorteio: 41 - 42 - 08 - 50 - 48 - 18
Segundo sorteio: 11 - 01 - 22 - 26 - 15 - 42

Resultado Dupla Sena sexta (12/09/25): Concurso 2859

Primeiro sorteio: 02 - 20 - 01 - 50 - 06 - 24
Segundo sorteio: 49 - 14 - 34 - 32 - 26 - 29

Resultado Dupla Sena quarta (10/09/25): Concurso 2858

Primeiro sorteio: 07 - 10 - 38 - 08 - 29 - 12
Segundo sorteio: 30 - 38 - 31 - 24 - 21 - 12

Resultado Dupla Sena segunda (08/09/25): Concurso 2857

Primeiro sorteio: 24 - 22 - 05 - 44 - 23 - 43
Segundo sorteio: 36 - 41 - 22 - 12 - 34 - 24

Resultado Dupla Sena hoje (05/09/25): Concurso 2856

Primeiro sorteio: 04 - 05 - 22 - 21 - 32 - 30
Segundo sorteio: 34 - 31 - 05 - 38 - 50 - 40

Resultado Dupla Sena quarta (03/09/25): Concurso 2855

Primeiro sorteio: 35 - 30 - 18 - 09 - 19 - 15
Segundo sorteio: 44 - 32 - 08 - 22 - 37 - 06

Resultado Dupla Sena segunda (01/09/25): Concurso 2854

Primeiro sorteio: 36 - 27 - 29 - 23 - 28 - 21
Segundo sorteio: 09 - 08 - 44 - 02 - 31 - 42

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2861, quarta, 17 de setembro (17/09/25)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2860, segunda, 15 de setembro (15/09/25)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2859, sexta, 12 de setembro (12/09/25)

