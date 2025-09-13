Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1115: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 150 mil

Resultado do Dia de Sorte 1115 de hoje (13/09); prêmio de R$ 150 mil

Dia de Sorte, Concurso 1115, resultado de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 150 mil
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1115 de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 150 mil

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (13/09/25): Concurso 1115

Números da sorte: 

Mês da sorte: 

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte quinta (11/09/25): Concurso 1114

Números da sorte: 04 - 29 - 24 - 08 - 12 - 17 - 27

Mês da sorte: 11 - Novembro

Resultado do Dia de Sorte terça (09/09/25): Concurso 1113

Números da sorte: 03 - 25 - 24 - 30 - 26 - 20 - 05

Mês da sorte: 02 - FEVEREIRO 

Resultado do Dia de Sorte sábado (06/09/25): Concurso 1112

Números da sorte: 20 - 24 - 02 - 19 - 03 - 06 - 13

Mês da sorte: JULHO

Resultado do Dia de Sorte quinta (04/09/25): Concurso 1111

Números da sorte: 13 - 06 - 15 - 30 - 08 - 09 - 11

Mês da sorte: 06 - junho

Resultado do Dia de Sorte terça (02/09/25): Concurso 1110

Números da sorte: 04 - 01 - 12 - 16 - 25 - 15 - 22

Mês da sorte: 09 - setembro

Resultados das outras loterias de hoje (13/9)

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

