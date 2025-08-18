Lotofácil da Independência vai sortear prêmio de R$ 220 milhões

Apostas já podem ser realizadas presencialmente ou online / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal (CEF) irá sortear no dia 6 de setembro a Lotofácil da Independência. O sorteio realizado anualmente terá, neste ano, o maior prêmio da história do jogo de R$ 220 milhões. Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado O interessado em participar do concurso poderá se encaminhar a volantes específicos da Lotofácil da Independência, disponíveis em todo o Brasil.