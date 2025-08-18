Lotofácil da Independência vai sortear prêmio de R$ 220 milhões

Lotofácil da Independência vai sortear prêmio de R$ 220 milhõesO sorteio realizado anualmente terá, neste ano, o maior prêmio da história do jogo. As apostas já podem ser feitas
A Caixa Econômica Federal (CEF) irá sortear no dia 6 de setembro a Lotofácil da Independência. O sorteio realizado anualmente terá, neste ano, o maior prêmio da história do jogo de R$ 220 milhões.
O interessado em participar do concurso poderá se encaminhar a volantes específicos da Lotofácil da Independência, disponíveis em todo o Brasil.
Além disso, a aposta também pode ser realizada de maneira online no site das loterias Caixa. O valor mínimo é de R$ 3,50 para uma aposta simples com 15 números.
As vendas do concurso estão abertas desde o dia 27 de julho, porém, de forma paralela ao jogo regular. O sorteio da Lotofácil será pausado a partir do dia 27 deste mês para serem iniciadas as vendas exclusivas.
Vale lembrar que como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, conforme regra da modalidade.
Lotofácil da Independência: Veja como foi a última edição
Esta é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil. Ano passado, 86 apostadores irão dividir o prêmio de R$ 206 milhões. Cada ganhador vai receber 2.354.726,30.
Com Agência Brasil