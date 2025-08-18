Alimentos e gasolina reduzem pressão de loteria na inflação a consumidor no IGP-10 de agosto

As quedas nos preços dos alimentos e da gasolina ajudaram a amenizar a pressão do reajuste nos jogos lotéricos sobre a inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em agosto, informou nesta segunda-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) passou de uma alta de 0,13% em julho para uma elevação de 0,18% em agosto.

"No IPC, mesmo com deflação no grupo Alimentação, houve aceleração do índice, influenciada principalmente pelos grupos Saúde e Cuidados Pessoais e Despesas Diversas, este último com alta de 1,30%", frisou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.