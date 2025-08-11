Resultado da Loteca 1206 hoje (11/08/25); prêmio de R$ 3,5 milhões

Resultado da Loteca concurso 1206, hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 (11/08/25). O prêmio é de R$ 3,5 milhões / Crédito: Deísa Garcêz/ Especial para O POVO

Jogo 2 - ***********



Jogo 3 - ***********



Jogo 4 - ***********



Jogo 5 - ***********



Jogo 6 - ***********

Jogo 7 - ***********



Jogo 8 - ***********



Jogo 9 - ***********



Jogo 10 - ***********

Jogo 11 - ***********



Jogo 12 - ***********



Jogo 13 - ***********

Jogo 14 - *********** Resultado Loteca de segunda (04/08/25): Concurso 1205

Jogo 1 - Ceará 1 x 1 Flamengo (Coluna meio)

Jogo 2 - Sport 0 x 0 Bahia (Coluna meio)

Jogo 3 - Novo Horizontino 1 x 1 Avaí (Coluna meio)

Jogo 4 - Botafogo 2 x América MG (Coluna 1)

Jogo 5 - Mirassol 3 x 2 Vasco (Coluna 1)

Jogo 6 - Amazonas 2 x 2 Goiás (Coluna meio)

Jogo 7 - Fluminense 1 x 0 Grêmio (Coluna 1)

Jogo 8 - Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Coluna meio)

Jogo 9 - Chapecoense 3 x 2 CRB (Coluna 1)

Jogo 10 - Botafogo 0 X 2 Cruzeiro (Coluna 2)

Jogo 11 - Athletico PR 2 X 1 Paysandu (Coluna 1)

Jogo 12 - Atlhetico MG 2 x 1 Bragantino (Coluna 1)

Jogo 13 - Vitória BA 2 x 2 Palmeiras (Coluna meio)

Jogo 14 - Internacional 1 x 2 São Paulo (Coluna 2)

Jogo 1 - Flamengo 1 x 0 Atlético (Coluna 1)

Jogo 2 - Fortaleza 3 x 1 Bragantino (Coluna 1)

Jogo 3 - Sport 2 x 2 Santos (Coluna meio)

Jogo 4 - Botafogo 1 x 1 Corinthians (Coluna meio)

Jogo 5 - Mirassol 1 x 1 Vitória (Coluna meio)

Jogo 6 - CRB 4 x 0 Novorizontino (Coluna 1)

Jogo 7 - Palmeiras 1 x 0 Grêmio (Coluna 1)

Jogo 8 - Curitiba 1 x 1 Amazonas (Coluna meio)

Jogo 9 - Cruzeiro 1 x 2 Ceará (Coluna 2)

Jogo 10 - São Paulo 3 x 1 Fluminense (Coluna 1)

Jogo 11 - Bahia 3 x 0 Juventude (Coluna 1)

Jogo 12 - Internacional 1 x 1 Vasco da Gama (Coluna meio)

Jogo 13 - America 2 x 2 Athletico (Coluna meio)

Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.

A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.

