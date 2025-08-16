Lotofácil 3471: resultado de hoje (16/08); veja prêmio

Lotofácil 3471: resultado de hoje (16/08); veja prêmioLotofácil: Resultado Concurso 3471, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$
Resultado da Lotofácil Concurso 3471 de hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$ .
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (16/08/25): Concurso 3471
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil sexta (15/08/25): Concurso 3470
Resultado da Lotofácil quinta (14/08/25): Concurso 3469
06 - 12 - 01 - 08 - 22 - 18 - 21 - 07 - 15 - 17 - 13 - 11 - 24 - 05 - 03
Resultado da Lotofácil quarta (13/08/25): Concurso 3468
12 - 24 - 03 - 06 - 09 - 10 - 04 - 18 - 21 - 19 - 01 - 25 - 13 - 14 - 23
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
