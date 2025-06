Mega-Sena: aposta feita em Mombaça (CE) acerta cinco números e fatura mais de R$ 205 mil

Aposta foi a única do Ceará a acertar a quina no concurso 2876. Sorteio acumulou, e prêmio principal vai a R$ 110 milhões

Uma aposta realizada no município de Mombaça, no interior do Ceará, foi premiada com R$ 205.201,92 após acertar cinco das seis dezenas da Mega-Sena no concurso 2876, realizado no sábado, 14. O jogo foi a única aposta cearense a alcançar a quina no sorteio, segundo dados oficiais da Caixa Econômica Federal.

A aposta vencedora foi registrada em uma lotérica da cidade e feita na modalidade bolão, com 7 números selecionados e dividida entre 19 cotas. O formato do jogo colaborou para o acerto dos cinco números, já que apostar com mais dezenas aumenta as chances de premiação.