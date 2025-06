Resultados da loteria: qual sorteio tem mais chances de ganhar?

Ganhar na loteria não é só questão de sorte; saiba quais jogos têm mais chances de acerto e porque a Mega Sena é a mais difícil do país

Quem nunca sonhou em acertar os seis números da Mega Sena e mudar de vida de uma hora para outra? Com prêmios que já ultrapassaram a casa dos R$ 500 milhões, as loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) continuam atraindo milhões de apostadores pelo país — especialmente quando os sorteios acumulam.

As chances de acerto são de 1 em 11 mil para o prêmio principal, uma probabilidade muito superior às de jogos como a Mega Sena ou a Lotomania .

De acordo com especialistas e dados da Caixa Econômica Federal, o título de loteria mais fácil de ganhar vai para a Loteria Federal .

Se por um lado a Mega Sena é a mais popular e paga os prêmios mais altos da história, por outro, há jogos com probabilidades muito mais favoráveis — mesmo que os valores oferecidos sejam menores.

Veja o comparativo com as probabilidades de acerto nos principais jogos:

Loteria Federal - 1 em 11 mil



- 1 em 11 mil Lotofácil - 1 em 3,2 milhões



- 1 em 3,2 milhões Lotomania - 1 em 11,3 milhões



- 1 em 11,3 milhões Dupla Sena - 1 em 15,9 milhões



- 1 em 15,9 milhões Quina - 1 em 24 milhões

- 1 em 24 milhões Timemania - 1 em 26 milhões

- 1 em 26 milhões Mega-Sena - 1 em 50 milhões

Resultados da loteria: estratégia ou sorte



Ainda que as loterias sejam essencialmente baseadas em sorte, é apontado que conhecer as regras e as probabilidades de cada jogo pode ajudar o apostador a tomar decisões mais conscientes.

Resultados da loteria: CONFIRA os maiores prêmios da história dos sorteios da Caixa

Em jogos como a Lotofácil, por exemplo, é possível escolher 15 a 20 dezenas — quanto maior o número apostado, maiores as chances de ganhar (e também o custo do bilhete).