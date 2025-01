Mega da Virada 2024 ao vivo: como assistir ao sorteio online

Em 2024, a Mega da Virada terá a maior premiação de sua história, com R$ 600 milhões em prêmios para quem acertar as seis dezenas. Organizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20 horas (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos sorteios semanais da Mega Sena, os bilhetes podem ser registrados até as 19h, uma hora antes do evento. Contudo, para a Mega da Virada, as apostas poderão ser feitas até as 18h, exclusivamente em lotéricas, no site ou no aplicativo da Caixa.