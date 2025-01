Mega da Virada 2024: que horas sai resultado e os ganhadores

A Mega da Virada 2024 promete um prêmio recorde de R$ 600 milhões, com apostas abertas até as 17h do dia 31 de dezembro e sorteio às 20h

Vale lembrar que o valor final do prêmio pode ser ainda maior, dependendo do volume de apostas. Em 2023, por exemplo, a estimativa inicial era de R$ 550 milhões, mas o montante final aumentou em R$ 30 milhões.

Mega da Virada 2024: valor das apostas

Os apostadores podem registrar suas apostas até as 17h do dia 31 de dezembro. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5. No entanto, caso o apostador deseje aumentar o número de dezenas escolhidas, o valor da aposta cresce proporcionalmente.

Confira abaixo os valores das apostas com mais dezenas:

7 dezenas : R$ 35,00



: R$ 35,00 8 dezenas : R$ 140,00



: R$ 140,00 9 dezenas : R$ 420,00



: R$ 420,00 10 dezenas : R$ 1.050,00



: R$ 1.050,00 11 dezenas : R$ 2.310,00



: R$ 2.310,00 12 dezenas : R$ 4.620,00



: R$ 4.620,00 13 dezenas : R$ 8.580,00



: R$ 8.580,00 14 dezenas : R$ 15.015,00



: R$ 15.015,00 15 dezenas : R$ 25.025,00



: R$ 25.025,00 16 dezenas : R$ 40.040,00



: R$ 40.040,00 17 dezenas : R$ 61.880,00



: R$ 61.880,00 18 dezenas : R$ 92.820,00



: R$ 92.820,00 19 dezenas : R$ 135.660,00



: R$ 135.660,00 20 dezenas: R$ 193,800,00

Com informações de Caynã Marques