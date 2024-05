Resultado da Loteca 1116 hoje (13/05/24); prêmio de R$ 550 mil

JOGO 1: REAL MADRID (ESP)2 x 1BAYERN DE MUNIQUE (ESP)/ COLUNA 1 JOGO 2: ROSARIO CENTRAL (ARG)0 x 1ATLETICO (ARG)/ COLUNA 2 JOGO 3: NACIONAL/PAR (PRY)0 x 2CORINTHIANS (PRY)/ COLUNA 2 JOGO 4: RACING/URU (URY)2 x 1ARGENTINOS JR (URY)/ COLUNA 1 JOGO 5: NACIONAL (URY)2 x 2RIVER PLATE (URY)/ COLUNA DO MEIO JOGO 6: PALESTINO (CHL)1 x 0FLAMENGO (CHL)/ COLUNA 1 JOGO 7: BOTAFOGO (BRA)0 x 0MIRASSOL (BRA)/ COLUNA DO MEIO JOGO 8: ALIANZA/COL (COL)0 x 3CRUZEIRO (COL)/ COLUNA 2 JOGO 9: ALIANZA LIMA (PER)1 x 1CERRO PORTENO (PER)/ COLUNA DO MEIO JOGO 10: NACIONAL POTOSI (BOL)4 x 1FORTALEZA (BOL)/ COLUNA 1 JOGO 11: AMERICA (BRA)3 x 1VILA NOVA (BRA)/ COLUNA 1 JOGO 12: BOTAFOGO (BRA)2 x 1LDU (BRA)/ COLUNA 1 JOGO 13: COBRESAL (CHL)1 x 3SAO PAULO (CHL)/ COLUNA 2 JOGO 14: SPOR TRINIDENSE (PRY)1 x 2BOCA JUNIORS (PRY)/ COLUNA 2

Resultado Loteca de segunda (06/05/24): Concurso 1114



Jogo 1: FLUMINENSE/RJ 2 X 2 ATLETICO/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: CORINTHIANS/SP 0 X 0 FORTALEZA/CE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: CHAPECOENSE/SC 2 X 2 AMERICA/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: VILA NOVA/GO 1 X 0 OPERARIO/PR/COLUNA 1

Jogo 5: BRAGANTINO/SP 1 X 1 FLAMENGO/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 6: CRUZEIRO/MG 0 X 1 INTERNACIONAL/RS/ COLUNA 2

Jogo 7: ITUANO/SP 1 X 3 NOVORIZONTINO/SP COLUNA 2

Jogo 8: ROMA 1 X 1 JUVENTUS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 9: GREMIO/RS 0 X 0 CRICIUMA/SC/ COLUNA DO MEIO

Jogo 10: VITORIA/BA 1 X 3 SAO APULO/SP/ COLUNA 2

Jogo 11: ATHLETICO 1 X 0 VASCO DA GAMA/RJ/ COLUNA 1

Jogo 12: BRUSQUE/SC 0 X 2 GOIAS/GO/ COLUNA 2

Jogo 13: BOTAFOGO/RJ 1 X 2 BAHIA/BA/ COLUNA 2

Jogo 14: CUIABA/MT 0 X 2 PALMEIRAS/SP/ COLUNA 2

Resultado Loteca de quinta (02/05/24): Concurso 1113



Jogo 1: FORTALEZA/CE 0 X 0 VASCO DA GAMA/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: BAHIA/BA 1 X 0 CRICIUMA/SC/ COLUNA 1

Jogo 3: OPERARIO/PR 0 X 0 GREMIO/RS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: ESTUDIANTES 1 X 1 BOCA JUNIORS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 5: ATLETICO/MG 2 X 0 SPORT/PE/ COLUNA 1

Jogo 6: SAMP CORREA/MA 0 X 2 FLUMINENSE/RJ/ COLUNA 2

Jogo 7: BRUSQUE/SC 0 X 1 ATLETICO/GO/ COLUNA 2

Jogo 8: DORTMUND 1 X 0 PSG/ COLUNA 1

Jogo 9: HUMAITA/AC 0 X 1 PORTO VELHO/ COLUNA 2

Jogo 10: SOUSA/PB 1 X 1 BRAGANTINO/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 11: YPIRANGA/RS 2 X 1 ATHLETICO/ COLUNA 1

Jogo 12: AMERICA/RN 1 X 2 CORINTHIANS/SP/ COLUNA 2

Jogo 13: INTERNACIONAL/RS 0 X 1 JUVENTUDE/RS/ COLUNA 2

Jogo 14: FLAMENGO/RJ 1 X 0 AMAZONAS/AM/ COLUNA 1

Resultado Loteca de segunda (29/04/24): Concurso 1112



Jogo 1: FLAMENGO/RJ 0 X 2 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 2: VASCO DA GAMA/RJ 0 X 4 CRICIUMA/SC/ COLUJNA 2

Jogo 3: CRB/AL 0 X 0 AMAZONAS/AM/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: ABC/RN 0 X 3 NAUTICO/PE/COLUNA 2

Jogo 5: PAYSANDU/PA 1 X 1 BOTAFOGO/SP/COLUNA DO MEIO

Jogo 6: AMERICA/MG 2 X 0 NOVORIZONTINO/SP/ COLUNA 1

Jogo 7: CUIABA/MT 0 X 3 ATLETICO/MG/ COLUNA 2

Jogo 8: BAHIA/BA 1 X 0 GREMIO/RS/ COLUNA 1

Jogo 9: CRUZEIRO/MG 3 X 1 VITORIA/BA/ COLUNA 1

Jogo 10: CORINTHIANS/SP 3 X 0 FLUMINENSE/RJ/ COLUNA 1

Jogo 11: GOIAS/GO 3 X 0 PONTE PRETA/SP/ COLUNA 1

Jogo 12: FORTALEZA/CE 1 X 1 BRAGANTINO/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: JUVENTUDE/RS 1 X 1 ATHLETICO/PR/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: INTERNACIONAL/RS 1 X 1 ATLETICO/GO/ COLUNA DO MEIO