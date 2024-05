Resultado da Loteca 1114 hoje (06/05/24); prêmio de R$ 750 mil

Resultado do Concurso 1114 da Loteca de segunda-feira, 6 de maio de 2024 (06/05/24). Prêmio estimado R$ 750 mil.

Resultado Loteca de hoje (06/05/24): Concurso 1114



Jogo 1: FLUMINENSE/RJ 2 X 2 ATLETICO/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: CORINTHIANS/SP 0 X 0 FORTALEZA/CE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: CHAPECOENSE/SC 2 X 2 AMERICA/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: VILA NOVA/GO 1 X 0 OPERARIO/PR/COLUNA 1

Jogo 5: BRAGANTINO/SP 1 X 1 FLAMENGO/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 6: CRUZEIRO/MG 0 X 1 INTERNACIONAL/RS/ COLUNA 2

Jogo 7: ITUANO/SP 1 X 3 NOVORIZONTINO/SP COLUNA 2

Jogo 8: ROMA 1 X 1 JUVENTUS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 9: GREMIO/RS 0 X 0 CRICIUMA/SC/ COLUNA DO MEIO

Jogo 10: VITORIA/BA 1 X 3 SAO APULO/SP/ COLUNA 2

Jogo 11: ATHLETICO 1 X 0 VASCO DA GAMA/RJ/ COLUNA 1

Jogo 12: BRUSQUE/SC 0 X 2 GOIAS/GO/ COLUNA 2

Jogo 13: BOTAFOGO/RJ 1 X 2 BAHIA/BA/ COLUNA 2

Jogo 14: CUIABA/MT 0 X 2 PALMEIRAS/SP/ COLUNA 2

Resultado Loteca de quinta (02/05/24): Concurso 1113



Jogo 1: FORTALEZA/CE 0 X 0 VASCO DA GAMA/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: BAHIA/BA 1 X 0 CRICIUMA/SC/ COLUNA 1

Jogo 3: OPERARIO/PR 0 X 0 GREMIO/RS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: ESTUDIANTES 1 X 1 BOCA JUNIORS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 5: ATLETICO/MG 2 X 0 SPORT/PE/ COLUNA 1

Jogo 6: SAMP CORREA/MA 0 X 2 FLUMINENSE/RJ/ COLUNA 2

Jogo 7: BRUSQUE/SC 0 X 1 ATLETICO/GO/ COLUNA 2

Jogo 8: DORTMUND 1 X 0 PSG/ COLUNA 1

Jogo 9: HUMAITA/AC 0 X 1 PORTO VELHO/ COLUNA 2

Jogo 10: SOUSA/PB 1 X 1 BRAGANTINO/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 11: YPIRANGA/RS 2 X 1 ATHLETICO/ COLUNA 1

Jogo 12: AMERICA/RN 1 X 2 CORINTHIANS/SP/ COLUNA 2

Jogo 13: INTERNACIONAL/RS 0 X 1 JUVENTUDE/RS/ COLUNA 2

Jogo 14: FLAMENGO/RJ 1 X 0 AMAZONAS/AM/ COLUNA 1