Resultado da Loteca 1112 hoje (29/04/24); prêmio de R$ 300 mil

Resultado da Loteca concurso 1112, hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2024 (29/04/24). Prêmio estimado R$ 300 mil Crédito: Deísa Garcêz/ Especial para O POVO

Resultado do Concurso 1112 da Loteca de segunda-feira, 29 de abril de 2024 (29/04/24). Prêmio estimado R$ 300 mil. Resultado Loteca de hoje (29/04/24): Concurso 1112

Jogo 1: FLAMENGO/RJ 0 X 2 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 2: VASCO DA GAMA/RJ 0 X 4 CRICIUMA/SC/ COLUJNA 2

Jogo 3: CRB/AL 0 X 0 AMAZONAS/AM/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: ABC/RN 0 X 3 NAUTICO/PE/COLUNA 2

Jogo 5: PAYSANDU/PA 1 X 1 BOTAFOGO/SP/COLUNA DO MEIO

Jogo 6: AMERICA/MG 2 X 0 NOVORIZONTINO/SP/ COLUNA 1

Jogo 7: CUIABA/MT 0 X 3 ATLETICO/MG/ COLUNA 2

Jogo 8: BAHIA/BA 1 X 0 GREMIO/RS/ COLUNA 1

Jogo 9: CRUZEIRO/MG 3 X 1 VITORIA/BA/ COLUNA 1

Jogo 10: CORINTHIANS/SP 3 X 0 FLUMINENSE/RJ/ COLUNA 1

Jogo 11: GOIAS/GO 3 X 0 PONTE PRETA/SP/ COLUNA 1

Jogo 12: FORTALEZA/CE 1 X 1 BRAGANTINO/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: JUVENTUDE/RS 1 X 1 ATHLETICO/PR/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: INTERNACIONAL/RS 1 X 1 ATLETICO/GO/ COLUNA DO MEIO

Resultado Loteca de quinta (25/04/24): Concurso 1111

Jogo 1: BOLIVAR 2 X 1 FLAMENGO/RJ/ COLUNA 1

Jogo 2: ESTUDIANTES 0 X 1 GREMIO/RS/ COLUNA 2

Jogo 3: U LA CALERA 0 X 0 CRUZEIRO/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: ATLETICO/MG 3 X 2 PENAROL/ COLUNA 1

Jogo 5: DEP GARCILASO 1 X 1 CUIABA/MT/ COLUNA DO MEIO

Jogo 6: BRUSQUE/SC 3 X 1 MIRASSOL/ COLUNA 1

Jogo 7: ARGENTINO JR 1 X 0 CORITNHIANS/SP/ COLUNA 1

Jogo 8: ATALANTA BERGAMAS 4 X 1 FIORENTINA/COLUNA 1

Jogo 9: BOTAFOGO/RJ 3 X 1 UNIVERSITARIO/ COLUNA 1

Jogo 10: DANUBIO 0 X 1 ATHLETICO/PR/ COLUNA 2

Jogo 11: APARECIDENSE/GO 2 X 0 SAMP CORREA/MA/ COLUNA 1

Jogo 12: BRAGANTINO/SP 2 X 1 SPORTIVO LUQUEÑO/ COLUNA 1

Jogo 13: LIBERTAD 1 X 2 RIVER PLATE/ COLUNA 2

Jogo 14: INDEP DEL VALLE 2 X 3 PALMEIRAS/SP/ COLUNA 2

Resultado Loteca de segunda (22/04/24): Concurso 1110

Jogo 1: PALMEIRAS/SP 0 X 0 FLAMENGO/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: CHAPECOENSE/SC 3 X 1 ITUANO/SP/ COLUNA 1

Jogo 3: FLUMINENSE/RJ 2 X 1 VASCO DA GAMA/ COLUNA 1

Jogo 4: SANTOS/SP 2 X 0 PAYSANDU/PA/COLUNA 1

Jogo 5: AMAZONAS/AM 2 X 3 SPORT/PE/ COLUNA 2

Jogo 6: CEARA/CE 1 X 1 GOIAS/GO/ COLUNA DO MEIO

Jogo 7: GREMIO/RS 1 X 0 CUIABA/MT/ COLUNA 1

Jogo 8: BRAGANTINO/SP 1 X 0 CORITNHIANS/SP/ COLUNA 1

Jogo 9: ATLETICO/MG 3 X 0 CRUZEIRO/MG/ COLUNA 1

Jogo 10: ATHLETICO/PR 1 X 0 INTERNACIONAL/ COLUNA 1

Jogo 11: VITORIA/BA 2 X 2 BAHIA/BA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 12: PONTE PRETA/SP/ 1 X 1 CORITIBA/PR/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: ATLETICO/GO 0 X 3 SAO PAULO/SP/ COLUNA 2

Jogo 14: BOTAFOGO/RJ 5 X 1 JUVENTUDE/RS/ COLUNA 1 Resultado Loteca de quinta (18/04/24): Concurso 1109

Jogo 1: FLAMENGO/RJ 2 X 1 SAO PAULO/SP/ COLUNA 1

Jogo 2: BELGRANO 0 X 4 RACING/ARG/ COLUNA 2

Jogo 3: BOCA JUNIORS 1 X 0 GODOY CRUZ/ COLUNA 1

Jogo 4: LANUS 1 X 2 ESTUDIANTES/ COLUNA 2

Jogo 5: BAHIA/BA 2 X 1 FLUMINENSE/RJ/ COLUNA 1

Jogo 6: BAYERN DE MUNIQUE 1 X 0 ARSENAL/ COLUNA 1

Jogo 7: MANCHESTER CUTY 1 X 1 REAL MADRID/ COLUNA DO MEIO

Jogo 8: BRAGANTINO/SP 2 X 1 VASCO DA GAMA/ COLUNA 1

Jogo 9: GREMIO/RS 2 X 0 ATHLETICO/PR/ COLUNA 1

Jogo 10: JUVENTUDE/RS 2 X 0 CORINTHIANS/SP/ COLUNA 1

Jogo 11: FORTALEZA/CE 1 X 1 CRUZEIRO/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 12: ATLETICO/MG 1 X 1 CRICIUMA/SC/ COLUNA DO MEIO

Jogo 13: PALMEIRAS/SP 0 X 1 INTERNACIONAL/RS/ COLUNA 2

Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.