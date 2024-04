Resultado da Loteca 1106 hoje (08/04/24); prêmio de R$ 150 mil

Resultado do Concurso 1106 da Loteca de segunda-feira, 8 de abril de 2024 (08/04/24). Prêmio estimado R$ 150 mil.

Resultado Loteca de hoje (08/04/24): Concurso 1106



Jogo 1: PALMEIRAS/SP 2 X 0 SANTOS/SP/ COLUNA 1

Jogo 2: GREMIO/RS 3 X 1 JUVENTUDE/RS/ COLUNA 1

Jogo 3: CRICIUMA/SC 1 X 1 BRUSQUE/SC/COLUNA DO MEIO

Jogo 4: SPORT/PE 0 X 0 NAUTICO/PE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 5: CEARA/CE 1 X 1 FORTALEZA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 6: CRB/AL 3 X 1 ASA/AL/ COLUNA 1

Jogo 7: ATHLETICO/PR 3 X 0 MARINGA/PR/ COLUNA 1

Jogo 8: ATHLETIC BILBAO 1 X 1 MALLORCA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 9: MANCHESTER UNITED 2 X 2 LIVERPOOL/ COLUNA DO MEIO

Jogo 10: CRUZEIRO/MG 1 X 3 ATLETICO/MG/ COLUNA 2

Jogo 11: BAHIA/BA 1 X 1 VITORIA/BA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 12: ATLETICO/GO 3 X 1 VILA NOVA/GO/ COLUNA 1

Jogo 13: FLAMENGO/RJ 1 X 0 NOVA IGUAÇU/RJ/ COLUNA 1

Jogo 14: REMO/PA 0 X 2 PAYSANDU/PA/ COLUNA 2

Resultado Loteca de segunda (04/04/24): Concurso 1105



Jogo 1: MILLONARIOS 1 X 1 FLAMENGO/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: BELGRANO 0 X 0 INTERNACIONAL/RS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: THE STRONGEST 2 X 0 GREMIO/RS/ COLUNA 1

Jogo 4: RACING/URU 1 X 1 CORINTHIANS/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 5: AMELIANO 1 X 4 ATHLETICO/PR/ COLUNA 2

Jogo 6: FIORENTINA 1 X 0 ATALANTA BERGAMAS/ COLUNA 1

Jogo 7: MANCHESTER CITY 4 X 1 ASTON VILLA/ COLUNA 1

Jogo 8: PAYSANDU/PA 0 X 0 REMO/PA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 9: BOTAFOGO/RJ 1 X 3 JR BARRANQUILLA/ COLUNA 2

Jogo 10: CUIABA/MT 1 X 1 LANUS/ COLUNA DO MEIO

Jogo 11: BRAGANTIBO/SP 1 X 0 COQUIMBO UNIDO/ COLUNA 1

Jogo 12: SPORT TRINIDENSE 0 X 2 FORTALEZA/CE/ COLUNA 2

Jogo 13: SAN LORENZO 1 X 1 PALMEIRAS/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: ALIANZA LIMA 1 X 1 FLUMINENSE/RJ/ COLUNA DO MEIO