Resultado da Lotomania 2606 hoje (08/04/24); prêmio R$ 699 mil

Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado Lotomania quarta (03/04/24): Concurso 2604



93 - 82 - 43 - 84 - 27 - 48 - 21 - 08 - 10 - 19 - 45 - 92 - 37 - 07 - 69 - 25 - 12 - 75 - 80 - 88

Resultado Lotomania segunda (01/04/24): Concurso 2603



27 - 84 - 97 - 43 - 28 - 73 - 06 - 51 - 95 - 85 - 46 - 50 - 42 - 62 - 25 - 96 - 20 - 82 - 08 - 78

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

