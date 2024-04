Resultado da Loteca 1102 hoje (18/03/24); prêmio de R$ 300 mil

Resultado da Loteca concurso 1102, hoje, segunda-feira, 18 de março de 2024 (18/03/24). Prêmio estimado R$ 300 mil Crédito: Deísa Garcêz/ Especial para O POVO

Resultado do Concurso 1102 da Loteca de segunda-feira, 18 de março de 2024 (18/03/24). Prêmio está acumulado em R$ 300 mil. Resultado Loteca de hoje (18/03/24): Concurso 1102 Jogo 1: FLUMINENSE/RJ 0 X 2 FLAMENGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 2: SANTA CRUZ/PE 1 X 1 SPORT/PE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: JOINVILLE/SC 1 X 1 AVAI/SC/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: FERROVIARIO/CE 2 X 3 CEARA/CE/ COLUNA 2

Jogo 5: LIVERPOOL 1 X 1 MANCHESTER CITY/ COLUNA DO MEIO

Jogo 6: AGUA SANTA/SP 0 X 0 CORINTHIANS/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 7: GUARANI/SP 1 X 0 BRAGANTINO/SP/ COLUNA 1

Jogo 8: ITUANO/SP 2 X 3 SAO APULO/SP/ COLUNA 2

Jogo 9: MIRASSOL/SP 0 X 2 SÃO BERNARDO/ COLUNA 2

Jogo 10: PALMEIRAS/SP 1 X 0 BOTAFOGO/ COLUNA 1

Jogo 11: SANTOS/SP 3 X 2 INTER LIMEIRA/SP/ COLUNA 1

Jogo 12: SAMAPIO CORREA/RJ 1 X 2 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 13: VASCO DA GAMA/RJ 1 X 1 NOVA IGUAÇU/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: ATHLETICO/PR 6 X 0 LONDRINA/PR/ COLUNA 1

Resultado Loteca de segunda (11/03/24): Concurso 1101

Jogo 1: FLUMINENSE/RJ 0 X 2 FLAMENGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 2: SANTA CRUZ/PE 1 X 1 SPORT/PE/ COLUNA DO MEIO

Jogo 3: JOINVILLE/SC 1 X 1 AVAI/SC/ COLUNA DO MEIO

Jogo 4: FERROVIARIO/CE 2 X 3 CEARA/CE/ COLUNA 2

Jogo 5: LIVERPOOL 1 X 1 MANCHESTER CITY/ COLUNA DO MEIO

Jogo 6: AGUA SANTA/SP 0 X 0 CORINTHIANS/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 7: GUARANI/SP 1 X 0 BRAGANTINO/SP/ COLUNA 1

Jogo 8: ITUANO/SP 2 X 3 SAO PAULO/SP/ COLUNA 2

Jogo 9: MIRASSOL/SP 0 X 2 SAO BERNARDO/SP/ COLUNA 2

Jogo 10: PALMEIRA/SP 1 X 0 BOTAFOGO/SP/ COLUNA 1

Jogo 11: SANTOS/SP 3 X 2 INTER LIMEIRA/SP/ COLUNA 1

Jogo 12: SAMPAIO CORREA/RJ 1 X 2 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 13: VASCO DA GAMA/RJ 1 X 1 NOVA IGUAÇU/RJ/ COLUNA DO MEIO

Jogo 14: ATHLETICO/PR 6 X 0 LONDRINA/PR/ COLUNA 1

Resultado Loteca de segunda (04/03/24): Concurso 1100 Jogo 1: SAO PAULO/SP 1 X 1 PALMEIRAS/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 2: JUVENTUDE/RS 1 X 2 INTERNACIONAL/RS/ COLUNA 2

Jogo 3: NOVO HAMBURGO/RS 0 X 1 CAXIAS/RS/ COLUNA 2

Jogo 4: TOMBENSE/MG 0 X 1 AMERICA/MG/ COLUNA 2

Jogo 5: BRUSQUE/SC 4 X 1 MARCILIO DIAS /SC/ COLUNA 1

Jogo 6: CRICIUMA/SC 2 X 0 CHAPECOENSE/SC/ COLUNA 1

Jogo 7: PORT DESPORT/SP 1 X 0 MIRASSOL/SP/ COLUNA 1

Jogo 8: FLUMINENSE/RJ 2 X 4 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA 2

Jogo 9: SAO BERNARDO/SP 2 X 0 AGUA SANTA/SP/ COLUNA 1

Jogo 10: PONTE PRETA/SP 1 X 1 NOVORIZONTINO/SP/ COLUNA DO MEIO

Jogo 11: ATHLETIC BILBAO 0 X 0 BARCELONA/ COLUNA DO MEIO

Jogo 12: BRAGANTINO/SP 1 X 0 SANTOS/SP/ COLUNA 1

Jogo 13: VASCO DA GAMA 4 X 0 PORTUGUESA/RJ/ COLUNA 1

Jogo 14: VOLTA REDONDA/RJ 1 X 2 NOVA IGUAÇU/RJ/ COLUNA 2 Resultado Loteca de segunda (26/02/24): Concurso 1099

Jogo 1: FLAMENGO/RJ 2 X 0 FLUMINENSE/RJ/ COLUNA 1

Jogo 2: ITUANO/SP 0 X 1 BRAGANTINO/SP/ COLUNA 2

Jogo 3: NOVORIZONTINO/SP 1 X 0 AGUA SANTA/SP/ COLUNA 1

Jogo 4: AMERICA/MG 1 X 1 ATLETICO/MG/ COLUNA DO MEIO

Jogo 5: NAUTICO/PE 1 X 0 SPORT/PE/ COLUNA 1

Jogo 6: VASCO DA GAMA/RJ 2 X 1 VOLTA REDONDA/RJ/ COLUNA 1

Jogo 7: PALMEIRAS/SP 3 X 1 MIRASSOL/SP/ COLUNA 1

Jogo 8: CHAPECOENSE/SC 0 X 1 FIGUEIRENSE/SC/ COLUNA 2

Jogo 9: PORTUGUESA/RJ 1 X 2 NOVA IGUACU/RJ/ COLUNA 2

Jogo 10: CHELSEA 0 X 0 LIVERPOOL/ COLUNA DO MEIO

Jogo 11: SANTOS/SP 2 X 1 SAO BERNARDO/SP/ COLUNA 1

Jogo 12: INTERNACIONAL/RS 3 X 2 GREMIO/RS/ COLUNA 1

Jogo 13: GUARANI/SP 1 X 1 SAO PAULO/SP/ COLUNA DO MEIO

Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.