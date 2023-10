Apostador ganha mais de R$ 8 bilhões em loteria nos EUA

Agraciado com o segundo maior prêmio de loteria da história, apostador é vendendor noturno de uma loja na Califórnia

Na Califórnia, um apostador ganhou sozinho um prêmio de US$ 1,73 bilhão — cerca de R$ 8,7 bilhões, pela cotação atual — na Powerball, uma famosa loteria dos Estados Unidos. O sorteio, realizado na última quarta-feira, 11, encerrou um período de mais de 30 jogos acumulados ao prêmio principal.

Na ocasião, de acordo com o site oficial da Powerball, os números sorteados foram: 22, 24, 40, 52, 64 e Powerball 10. O bilhete premiado foi vendido a um funcionário noturno de uma loja, no Midway Market & Liquor em Frazier Park, de acordo com a loteria da Califórnia.

O próximo sorteio da Powerball está marcado para acontecer no sábado, 14, e tem o prêmio estimado em US$ 20 milhões, cerca de R$ 100 milhões.