Mega Sena sorteia R$ 9 milhões neste sábado; veja como apostar

A Mega Sena pode pagar R$ 9 milhões neste sábado, 8, para quem acertar as seis dezenas do Concurso 2609. Saiba como e até que horas é possível apostar

A Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 9 milhões neste sábado, 8, para quem acertar o Concurso 2609. A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza o sorteio por volta de 20 horas (horário de Brasília). Veja mais abaixo como e até que horas é possível apostar.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da última quinta-feira, 5, e o prêmio de R$ 3,8 milhões acumulou. A divulgação de resultados ocorre por meio de transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Mega Sena: como funciona o sorteio?

A Mega Sena paga o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Mega Sena: qual é a chance de ganhar?

A probabilidade de vencer o prêmio total é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Isso pode variar conforme a quantidade de dezenas apostadas. Com uma dezena a mais, a probabilidade passar a ser de uma em mais de 7 milhões.

Mega Sena: como apostar pelo prêmio de R$ 9 milhões neste sábado?

A Caixa recebe apostas para o Concurso 2609 até 19 horas deste sábado, em qualquer lotérica ou por meio do site do banco.

A plataforma exige compras acima de R$ 30 e pode ser acessada por celular, computador e outros dispositivos. É obrigatório realizar cadastro e ter mais de 18 anos para apostar.

Desde abril passado, o preço da aposta mínima, de seis números, é R$ 5. O valor sobre para R$ 35 com uma dezena a mais.



