Âmbar-gris: Pedra rara achada dentro de baleia pode valer mais de R$ 2,6 milhões

O âmbar-gris é usado na indústria da perfumaria e se forma dentro do trato intestinal de baleias. Material é considerado raro e pode valor mais de R$ 2,6 milhões. Entenda

Uma "pedra" de 9 kg de âmbar-gris a causou a morte de uma baleia cachalote encontrada na na praia de La Palma, ilha do arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha, em maio deste ano. O curioso do caso, porém, é que o material teve o valor estimado em até U$ 500 mil, cerca de R$ 2,6 milhões, de acordo com a cotação atual.

Também conhecida como âmbar cinza, o material chama a atenção por ser produzido no sistema gastrointestinal do animal. O cretáceo, que tinha 13 metros de comprimento e pesava cerca de 20 toneladas, foi encontrado morto no dia 21 de maio deste ano.

A descoberta foi feita quando veterinários forenses da Universidade de Las Palmas se dirigiram ao local para verificar o ocorrido e realizar a necropsia. Durante o procedimento encontraram o objeto valioso.

A ação precisou ocorrer de forma ágil já que a equipe somente conseguiria trabalhar durante a maré baixa da ilha.

No mês passado, os pesquisadores do Instituto Universitário de Saúde Animal e Segurança Alimentar (IUSA) confirmaram que a âmbar-gris causou motivo da morte do animal por ter gerado uma obstrução intestinal em decorrência de seu tamanho e espessura.

Como é formado o âmbar-gris, pedra que pode valor milhões e é encontrada dentro de baleias?

O âmbar cinza é uma espécie de cera formado pelo alimento consumido pelos cachalotes, especialmente lulas que vivem em grandes profundidades e têm bicos semelhantes a papagaios.

Embora alguns restos de alimentos saiam do corpo da baleia através de fezes e vômitos, os que não conseguem ser eliminados acabam se solidificando em um bolo de restos alimentícios criando esse tipo de “pedra”.

“É semelhante ao que acontece no rim, quando se forma um cálculo que começa a se calcificar. Imagine um bico que não 'cai bem' porque o intestino não funciona bem, não o protege bem ou simplesmente fica preso, aí começa a formar uma pedra", disse Antonio Fernández, professor da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, à emissora RTVC.

Em alguns casos, o material é excretado e é encontrado flutuando no mar. Mas o âmbar cinza também pode crescer demais, romper o intestino e matar a baleia, como foi o caso do animal encontrado em Las Palmas.

Veja imagens do âmbar-gris, material encontrado no intestino de uma cachalote na Espanha

O âmbar cinza foi encontrado no intestino de um cachalote em La Palma e pesava 9 quilos Crédito: Instituto Universitario de Sanidad Animal da Universidade de Las Palmas

Por que o âmbar-gris, formado no intestino de baleis, pode valer mais de R$ 2 milhões?

A pedra tem um enorme valor na indústria de perfumaria por causa de suas propriedades odoríferas. O material tem um aroma muito particular. Em entrevista à BBC em 2015, Dom Devetta, fundador da perfumaria britânica Shay & Blue, contou que o âmbar cinza ajuda na fixação do perfume na pele.

"Seu aroma é intenso, doce, animal. Acrescenta uma camada dentro da fragrância que lhe dá um toque de paixão, sensualidade, sexualidade e isso é algo difícil de conseguir", disse Dom na época à BBC.



