Com a aproximação da Mega da Virada em 2022, no sábado, 31, confira resultados anteriores e os números escolhidos em outras edições

A Mega da Virada, concurso especial da Mega Sena que acontece uma vez ao ano, premiará cerca de 500 milhões de reais no sábado, 31, em sua edição de 2022.

O valor é o maior desde a criação do sorteio e a quantidade de números para a aposta também foi aumentada.

O prêmio não é acumulado, ou seja, caso as seis dezenas sorteadas não sejam acertadas, ele pode ser dividido entre os apostadores da quina e assim por diante.

A data limite para apostas segue até 31 de dezembro, às 18 horas (horário de Brasília).

Mega da Virada 2022: resultados anteriores e números escolhidos

A primeira edição da Mega da Virada foi iniciada em 2009 com prêmio estimado em 144 milhões de reais. Em sua última edição de 2021, o valor era de 378,1 milhões de reais.

Os números sorteados em cada ano desde o seu lançamento foram:

2009: 49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27

49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50 2011: 04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03

04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03 2012: 33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41

33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56

01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56



02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53 2017: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37

03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

Mega da Virada 2022: Apostas

A quantidade de números para a edição de 2022 subiu de 16 a 20 em uma mesma aposta com o valor inicial de R$ 4,50 (jogo simples).

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do País, pelo aplicativo gratuito Loterias Caixa (Android e iOS) ou por meio do portal das Loterias Caixa.

