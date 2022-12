A Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro, às 20 horas, e vai pagar cerca de R$ 450 milhões

A Mega da Virada 2022 será sorteada no dia 31 de dezembro com o prêmio recorde de R$ 450 milhões. Cada jogador tem a sua estratégia para tentar acertar os seis números. Alguns buscam ver quais os números mais sorteados, e outros apostam nos que ainda não saíram, na esperança de que saia pela primeira vez.

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os 6 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível ganhar prêmios acertando 5 ou 4 números.

Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha). A Teimosinha, que permite que sejam feitas apostas com os mesmos números em diferentes concursos, não está disponível para esse concurso.

O valor de cada jogo pode variar entre R$ 4,50 a R$ 174.420,00, a depender da quantidade de números apostados.

Confira abaixo quais os números mais sorteados e os menos sorteados na Mega da Virada.

Veja quantas vezes cada número foi sorteado na Mega da Virada



10 (4 vezes)

3, 5, 20, 33 e 36 (3 vezes cada)

2, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 e 58 (2 vezes cada)

1, 4, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 (1 vez cada)

7, 8, 9, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60 nunca foram sorteados

Números sorteados na Mega da Virada em 2021

12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

O que é a Mega da Virada?

A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena que acontece anualmente na última noite do ano. Ele é considerado o maior concurso das Loterias Caixa, ofertando prêmios milionários e sem acúmulo do prêmio. De acordo com a Caixa, se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina.

