Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

O resultado da Mega da Virada 2022 foi divulgado na noite deste sábado, 31, em transmissão pelo YouTube da Caixa Econômica Federal (CEF).

Os números foram sorteados às 20h30min (horário de Brasília), e você pode conferir a seguir:

Resultado Mega da Virada 2022



As dezenas sorteadas foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

Caixa ainda não divulgou o rateio.

Resultado Mega da Virada 2022: assista como foi o sorteio

Você pode assistir direto do YouTube

Mega da Virada: resultados anteriores e números escolhidos

Prêmio estava estimado em R$ 540 milhões. O valor é o maior desde a criação do sorteio e a quantidade de números para a aposta também foi aumentada.

O prêmio não é acumulado, ou seja, caso as seis dezenas sorteadas não sejam acertadas, ele pode ser dividido entre os apostadores da quina e assim por diante.

A primeira edição da Mega da Virada foi iniciada em 2009 com prêmio estimado em 144 milhões de reais. Em sua última edição de 2021, o valor era de 378,1 milhões de reais.

Os números sorteados em cada ano desde o seu lançamento foram:

2009: 49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27

49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50 2011: 04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03

04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03 2012: 33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41

33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56

01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56



02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53 2017: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37

03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

Mega da Virada 2022: Apostas

A quantidade de números para a edição de 2022 subiu de 16 a 20 em uma mesma aposta com o valor inicial de R$ 4,50 (jogo simples).

As apostas poderiam ser realizadas em qualquer lotérica do País, pelo aplicativo gratuito Loterias Caixa (Android e iOS) ou por meio do portal das Loterias Caixa.

